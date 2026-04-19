Estrangeiros avaliam atuação de Neymar contra o Fluminense: 'Exemplo perfeito'

A atuação de Neymar contra o Fluminense na Vila Belmiro repercutiu mundialmente. O camisa 10 jogou os 90 minutos da derrota do Peixe e, apesar de ter contriubuído com uma assitência (para o gol de Gabriel Barbosa no primeiro tempo), não foi efetivo a ponto de decidir os rumos do jogo.

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➡️ Neymar se irrita ao explicar gesto polêmico em derrota do Santos: 'É o c***'

Estrangeiros avaliam atuação de Neymar

Tradução: "Neymar deveria ir para a Copa, acorda Ancelotti!!!!" Kevin Serna com Neymar:

Tradução: Mas o Neymar, no Mundial, graças a Deus, Ancelotti não vai levá-lo.

Tradução: Isso do Neymar é o exemplo perfeito de quando a cabeça não vai na velocidade das pernas.

Tradução: Santos só ganhou UM dos seus últimos 5 JOGOS somando todas as competições:

❌3-1 vs. Flamengo

❌1-0 vs. Cuenca

✅1-0 vs. Atlético Mineiro

⚖️1-1 vs. Recoleta

❌3-2 vs. FLUMINENSE 🆕

Nem com Neymar jogando regularmente o Peixe sai da sua crise de resultados… 👀

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Neymar tenta convencer Ancelotti de que merece estar na Copa

Neymar está em uma corrida contra o tempo. Com apenas um mês para convencer Carlo Ancelotti de que merece estar na próxima Copa do Mundo, o atacante entrou em uma fase de preparação intensa.

Os números indicam que Neymar já apresenta evolução física. No empate em 1 a 1 com o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, ele marcou logo no início e foi o principal destaque da partida, mesmo com o resultado negativo em casa. Ao todo, participou de 108 ações com a bola — número bem acima de suas médias no Brasileirão e no Paulistão — o que evidencia maior envolvimento na construção ofensiva.

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O treinador da Seleção já deixou claro que só convocará atletas em plena condição física. A comissão técnica deve monitorar de perto o atacante até a convocação final, prevista para o dia 18 de maio. No conjunto, os números desenham um cenário claro: Neymar está em fase de transição.

— Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo — disse Ancelotti.