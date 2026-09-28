Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com golaço de Olise, França vence a Bélgica na Nations League

Seleções se enfrentaram pela segunda rodada da Nations League

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 17:52
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Olise comemorando gol em amistoso contra a Bélgica
Olise comemorando gol em amistoso contra a Bélgica (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França venceu a Bélgica por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela segunda rodada da Nations League. Depois de uma partida equilibrada e sem gols até os minutos finais, o time francês encontrou a vitória com um golaço de Olise, que decidiu o confronto após receber passe de Cherki.

Otávio treinando na Seleção

Otávio projeta estreia e objetivos na Seleção Brasileira

Seleção Brasileira
Há 12 minutos
Escudos de Espanha e Croácia para Palpites na Nations League

Espanha x Croácia Palpite – Análise e notícias (29/09)

Palpites
Há 24 minutos
Gustavo Scarpa Indicação literária de Gustavo Scarpa (Foto: Pedro Souza / Atlético - Arte: Lance!)

Gustavo Scarpa e a paixão pelos livros: veja as indicações literárias do jogador

Fora de Campo
Há 34 minutos

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O gol saiu já na reta final. Olise recebeu a bola de Cherki, avançou pelo campo e carregou até a entrada da área. O atacante levou para a perna esquerda e finalizou rasteiro, de fora da área, no canto do goleiro Lammens, que não conseguiu alcançar a bola.

Zidane muda o ataque no segundo tempo

Com o empate sem gols persistindo, o técnico Zinédine Zidane mexeu na equipe durante a segunda etapa e colocou mais força no setor ofensivo. Cherki, Dembélé e Olise entraram ao longo do segundo tempo e participaram da reação francesa.

continua após a publicidade

As mudanças surtiram efeito na reta final. Cherki foi responsável pelo passe para Olise no lance do gol, enquanto o camisa 11 conduziu a jogada antes de acertar a finalização que garantiu a vitória.

A França entrou em campo sem Mbappé. O principal nome da atual geração da seleção havia sofrido uma lesão no joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, na estreia, e acabou cortado da delegação.

continua após a publicidade

Doué foi a opção escolhida para ocupar o espaço no ataque, ao lado de Dembélé e Olise.

Olise com o braço pro alto
Olise comemora gol pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Bélgica também havia vencido na estreia

A Bélgica chegou ao confronto depois de derrotar a Itália por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Roma. A partida contra a França marcou o primeiro jogo de Mark van Bommel como técnico da seleção belga em casa.

A equipe, porém, não contou com o atacante Leandro Trossard. Godts foi a tendência utilizada pelo treinador para ocupar o lado esquerdo do ataque, enquanto Ngoy e Mechele formaram a dupla de zaga.

continua após a publicidade

Com o resultado, a França manteve o aproveitamento perfeito na competição, depois de também ter vencido a Turquia na primeira rodada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Juergen Klopp, novo técnico da seleção da Alemanha

Futebol Internacional

Klopp tem pior início de um técnico da Alemanha na história

Há 47 minutos
Copa do Mundo Feminina de 2027 terá ações de meio ambiente, economia e direitos humanos. (Fifa/Divulgação)

Copa do Mundo Feminina

Copa do Mundo Feminina 2027: inscrições para voluntários terminam em outubro

Há 1 hora
Jogadores da Itália posam para foto antes da partida da Liga das Nações da UEFA (Liga A, Grupo A1) entre Turquia e Itália, no Estádio Matlı do Complexo Esportivo Atatürk, em Bursa, em 28 de setembro de 2026.

Futebol Internacional

Veja gols de Turquia e Itália pela Nations League

Há 1 hora
Onde assistir Brasil x Austrália

Onde Assistir

Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League

Futebol Internacional

Barcelona monitora situação de Estêvão em crise com o Chelsea

Há 2 horas
vojvoda santos

Futebol Internacional

Vojvoda é demitido do Racing após eliminação no Campeonato Argentino

Há 3 horas
Mais LANCE!
Odegaard comemora vitória da Noruega sobre Costa do Marfim para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo

Odegaard se irrita com Bernardo Silva após entrada: 'Vergonha'

Irmãos Gallagher de Manchester City

Vocalista do Oasis revela possível punição ao Manchester City

Rodrygo treinando com bola após a lesão no LCA

Rodrygo dá novo passo na recuperação de LCA e mira retorno ao Real Madrid

Manchester City venceu o amistoso contra as estrelas da K-League por 3 a 1

Manchester City tem salários milionários em meio a julgamento por regras financeiras

Bola de Ouro exposta em campo (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Quem merece a Bola de Ouro? Yamal, Mbappé e outros candidatos apresentam seus argumentos; vote

José Mourinho durante jogo do Real Madrid

Mourinho priorizou Real Madrid em meio a conversas com seleção de Portugal

Arrascaeta comemora gol pela seleção do Uruguai (Foto: Divulgação/Seleção do Uruguai)

Coreia do Sul x Uruguai: Arrascaeta brilha em amistoso; veja vídeo

Jérémy Doku e Bradley Barcola disputam bola em Bélgica x França pela Liga das Nações. (Foto: John Thys/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (28/09/2026)

Lionel Messi comemorando gol de falta em Columbus Crew e Inter Miami

Messi marca golaço em Columbus Crew x Inter Miami; veja vídeo

Vozinha se torna um dos principais nomes do Campeonato Chileno (Foto: Daniel Zuchnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vozinha desabafa sobre assédio da fama após destaque na Copa do Mundo

Jogadores da Irlanda ficaram de cabeça baixa durante o hino de Israel em jogo da Liga das Nações

Jogadores da Irlanda protestam contra Israel pela Nations League

Jürgen Klopp reage após jogo da Alemanha contra a Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache/AFP)

Klopp perde em casa para a Grécia e segue sem vencer pela Alemanha

Flamengo Libertadores 2019

Ídolo do Flamengo, Diego brilha em festa na Alemanha com gol contra o Real Madrid