Com golaço de Olise, França vence a Bélgica na Nations League
Seleções se enfrentaram pela segunda rodada da Nations League
A França venceu a Bélgica por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela segunda rodada da Nations League. Depois de uma partida equilibrada e sem gols até os minutos finais, o time francês encontrou a vitória com um golaço de Olise, que decidiu o confronto após receber passe de Cherki.
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O gol saiu já na reta final. Olise recebeu a bola de Cherki, avançou pelo campo e carregou até a entrada da área. O atacante levou para a perna esquerda e finalizou rasteiro, de fora da área, no canto do goleiro Lammens, que não conseguiu alcançar a bola.
Zidane muda o ataque no segundo tempo
Com o empate sem gols persistindo, o técnico Zinédine Zidane mexeu na equipe durante a segunda etapa e colocou mais força no setor ofensivo. Cherki, Dembélé e Olise entraram ao longo do segundo tempo e participaram da reação francesa.
As mudanças surtiram efeito na reta final. Cherki foi responsável pelo passe para Olise no lance do gol, enquanto o camisa 11 conduziu a jogada antes de acertar a finalização que garantiu a vitória.
A França entrou em campo sem Mbappé. O principal nome da atual geração da seleção havia sofrido uma lesão no joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, na estreia, e acabou cortado da delegação.
Doué foi a opção escolhida para ocupar o espaço no ataque, ao lado de Dembélé e Olise.
Bélgica também havia vencido na estreia
A Bélgica chegou ao confronto depois de derrotar a Itália por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Roma. A partida contra a França marcou o primeiro jogo de Mark van Bommel como técnico da seleção belga em casa.
A equipe, porém, não contou com o atacante Leandro Trossard. Godts foi a tendência utilizada pelo treinador para ocupar o lado esquerdo do ataque, enquanto Ngoy e Mechele formaram a dupla de zaga.
Com o resultado, a França manteve o aproveitamento perfeito na competição, depois de também ter vencido a Turquia na primeira rodada.
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