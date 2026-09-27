Torcida do Flamengo reage à fala de Boto: 'Não é possível'

A declaração de José Boto sobre o mercado europeu repercutiu entre torcedores do Flamengo nas redes sociais. O dirigente citou quatro jogadores que, na sua avaliação, teriam condições de atuar pelo clube, entre eles o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica.

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A menção ao atacante, porém, não foi bem recebida por parte da torcida rubro-negra. Prestianni foi acusado de racismo por Vini Jr. em partida entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League, e acabou se tornando alvo de críticas dos flamenguistas.

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Nas redes sociais, torcedores questionaram a possibilidade de o jogador defender o Flamengo e criticaram Boto pela declaração.

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Veja a repercussão:

Boto cita outros três jogadores

Além de Prestianni, José Boto mencionou Maximiliano Araújo, do Sporting, Victor Froholdt, do Porto, e Tomás Araújo, do Benfica. Segundo o dirigente, os quatro jogadores teriam nível para integrar o elenco rubro-negro.

— Há bastante jogadores aqui que eu gostaria de contratar. O Prestianni é um excelente jogador, o Maxi Araújo, o Froholdt do Porto… e também portugueses como o Tomás Araújo. São atletas que caberiam perfeitamente no Flamengo — afirmou Boto ao jornal Record.

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O dirigente também comentou sobre as dificuldades para levar jogadores europeus ao futebol brasileiro. Na avaliação de Boto, embora os clubes do país tenham condições financeiras para oferecer salários competitivos, ainda existe uma barreira cultural para que atletas portugueses considerem o Brasil como destino profissional.