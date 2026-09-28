A disputa pela Bola de Ouro chega aos últimos dias com 30 jogadores concorrendo ao prêmio de melhor do mundo, mas dois nomes assumiram protagonismo na corrida: Yamal e Mbappé. Os atacantes apresentaram publicamente seus argumentos e chegaram a colocar a própria candidatura acima dos demais, enquanto Harry Kane, Fabián Ruiz, Rodri e outros indicados também deram suas versões sobre a temporada.

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O período de votação dos jornalistas responsáveis pela escolha terminou nesta segunda-feira (28), e agora não há mais espaço para novos argumentos ou mudanças nos votos. O vencedor será anunciado em 26 de outubro, no London Palladium, em Londres. A partir dos desempenhos e das declarações dos próprios candidatos, fica a pergunta que movimenta a reta final da premiação: quem, entre os 30 indicados, merece ser eleito o melhor jogador do mundo? Vote abaixo:

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Yamal e Mbappé colocam suas candidaturas na mesa

Dois dos principais candidatos ao prêmio, Yamal e Mbappé, participaram de entrevistas nas quais argumentaram o porquê merecem o prêmio. O espanhol inicialmente adotou cautela ao falar sobre a possibilidade de conquistar o prêmio e chegou a dizer que não pretendia fazer campanha e que a decisão caberia aos votantes. Depois, porém, passou a defender de maneira mais direta os próprios méritos.

– Eu acredito sinceramente que somos os dois melhores do mundo, e este ano eu mereço pelo que conquistei. Para mim, Mbappé e eu somos os dois melhores do mundo. Para mim, isso é claro, e todos que assistem aos jogos sabem disso — afirmou Yamal ao programa "Universo Valdano".

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Lamine Yamal comemora o primeiro gol da Espanha contra a Inglaterra em partida da Liga das Nações em Wembley. (Foto: Ben Stansall/AFP)

O espanhol também destacou que chega à disputa com mais chances do que na temporada anterior, quando perdeu a Champions League para o PSG. O Barcelona, por sua vez, fez campanha aberta pelo jogador, com Joan Laporta classificando Yamal como um dos grandes favoritos.

Mbappé teve uma postura mais incisiva durante a corrida. O atacante do Real Madrid afirmou que sua passagem pelo clube espanhol naturalmente o coloca na disputa e destacou os feitos individuais alcançados no período.

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– Em quem eu voto? Em mim mesmo. Mas posso entender quem vota diferente; não vivemos em uma ditadura do pensamento. Quando analiso os argumentos, quando analiso a competição, digo a mim mesmo que não seria um roubo – declarou à France Football.

O francês também citou o fato de ter se tornado o maior artilheiro da história da Copa do Mundo e de ter terminado como goleador nas principais competições. Para ele, esses feitos pesam na avaliação.

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Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)

Kane, Fabián Ruiz e Rodri também apresentam argumentos

Kane aparece como outro nome forte na discussão. O atacante do Bayern de Munique terminou a temporada com 73 gols, marca que ele próprio destacou ao falar sobre a candidatura.

– A última temporada foi incrível, tanto pessoalmente quanto para a equipe. Foi, de longe, a melhor temporada da minha vida. É verdade que alcançar 73 gols, a segunda maior marca da história, fala por si só – afirmou ao "Marca", jornal espanhol.

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Fabián Ruiz apresenta um argumento diferente. O espanhol conquistou a Copa do Mundo com a seleção e também venceu a Champions League e a Ligue 1 pelo PSG. Ao ser questionado sobre sua temporada, afirmou que, em termos de títulos, não considera que outro jogador tenha feito mais.

– Em termos de títulos, não. Individualmente, alguns grandes jogadores tiveram temporadas excelentes, e o nível deles é inegável. Há muitos concorrentes. O simples fato de estar entre os jogadores mencionados para a Bola de Ouro já é um privilégio e uma enorme fonte de satisfação – afirmou.

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Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024, também está entre os candidatos e preferiu não entrar em uma campanha pessoal. O meio-campista afirmou que a avaliação deveria considerar o que cada jogador fez dentro de campo.

– Não depende do que eu digo, depende do que eu faço em campo. Não acho que nada que eu diga possa influenciar o resultado – declarou.

Além deles, a lista reúne nomes como Vini Jr, Haaland, Bellingham, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé, Lautaro Martínez, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e outros jogadores que tiveram destaque na temporada.

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O atual vencedor, Dembélé, inclusive, declarou apoio a Kvaratskhelia, seu companheiro de PSG. Para o francês, o georgiano foi o melhor jogador do mundo na temporada e merece receber o prêmio.

A votação, porém, já está encerrada. Agora, os 30 candidatos aguardam o resultado que definirá quem será escolhido como o melhor jogador do mundo em 2026. O vencedor será anunciado em 26 de outubro, no London Palladium, em Londres.

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