Quem é Gabriella Lenzi, nova namorada de Rodrygo, do Real Madrid?
Modelo e influenciadora assumiu relacionamento com o atacante após cerca de um ano de romance
Rodrygo, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, assumiu o relacionamento com a modelo e influenciadora Gabriella Lenzi. Os dois estavam juntos há cerca de um ano e já haviam sido vistos em algumas ocasiões, mas mantinham a relação longe dos holofotes.
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Os rumores sobre o casal começaram a ganhar força em 2025. Em outubro daquele ano, Gabriella e Rodrygo apareceram juntos na festa de Halloween organizada por Vini Jr. e Virginia Fonseca, em Madri. Na ocasião, os dois usavam fantasias combinando, o que aumentou as especulações sobre um possível relacionamento.
Meses depois, em julho de 2026, os dois foram novamente flagrados juntos durante um treino de Fórmula 1 realizado na capital espanhola. O registro foi divulgado pela revista francesa Paris Match e voltou a chamar atenção para o suposto romance.
Quem é Gabriella Lenzi?
Gabriella Lenzi é modelo e influenciadora digital. Ela é filha de Alessander Lenzi, um dos principais nomes do jet ski brasileiro, e já tinha alguma exposição na mídia antes de começar a se relacionar com Rodrygo.
A modelo também ganhou destaque internacional ainda jovem. Em 2014, Gabriella foi apontada pelo jornal espanhol As como um possível affair de Neymar. O suposto envolvimento, no entanto, nunca foi confirmado pelo jogador ou pela modelo.
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Três anos depois, em 2017, Gabriella voltou a aparecer no noticiário envolvendo outra estrela internacional. Segundo relatos da época, Justin Bieber teria tentado se aproximar da modelo durante uma festa privada no Hotel Fasano, em Ipanema, no Rio de Janeiro, após um show do cantor na cidade.
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