ESPN e Disney+ promovem Watch Party das finais de Roland Garros

Nos dias 6 e 7 de junho, a Disney realiza a segunda edição do Tennis Court Experience, plataforma proprietária de live experience voltada ao tênis, desta vez inspirada em Roland Garros. O evento acontece no Pacubra, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca é dominado e perde para Mensik nas quartas de Roland Garros

O evento irá reunir convidados, parceiros e fãs para acompanhar ao vivo as finais do Grand Slam francês em uma experiência imersiva inspirada no tradicional torneio disputado em Paris. Tudo com a curadoria da ESPN e Disney+, que disponibiliza todo o catálogo de esportes da Companhia aos assinantes do plano Premium.

➡️ Após derrota em Roland Garros, João Fonseca vai subir no ranking

A expectativa é de receber cerca de 1.500 convidados nos dois dias de evento. O espaço, que foi desenvolvido em parceria com a organização oficial do torneio, terá cenografia temática, arena com telão e transmissão ao vivo, miniquadra de saibro, lounge, ativações interativas das marcas parceiras e, claro, a presença de talentos da ESPN. Além disso, influenciadores, atletas e convidados especiais estarão presentes.

continua após a publicidade

— O Tennis Court Experience materializa a estratégia da Disney de ampliar experiências proprietárias ligadas ao esporte ao vivo, criando novos pontos de contato entre fãs, marcas e conteúdo premium. Ao mesmo tempo, reforça o posicionamento da ESPN e do Disney+ como a casa do tênis no Brasil, conectando o universo das transmissões esportivas a experiências presenciais cada vez mais relevantes e imersivas para o público e parceiros — ressalta Giselle Ghinsberg, diretora de ad sales & partnerships na The Walt Disney Company Brasil.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A iniciativa acontece em um momento de forte crescimento do tênis no Brasil. O esporte soma mais de 51 milhões de fãs declarados no país, enquanto a audiência da ESPN registrou recordes históricos em 2025.

continua após a publicidade

⚽ Aposte nos jogos do Brasil na Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.