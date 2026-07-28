Palmeiras teve atuação defensiva 'fora do padrão' contra o Atlético-MG; veja números Falha de Carlos Miguel também contribuiu para a derrota contra o Galo, mas equipe com saldo positivo nas estatísticas

Carregando conteúdo exclusivo...

A falha de Carlos Miguel diante do Atlético-MG, que abriu caminho para a derrota do Palmeiras para o Galo no domingo, é um fato "fora do padrão" defensivo do clube no Brasileirão até aqui. A equipe comandada por Abel Ferreira perdeu por 2 a 1, mas se mantém com a melhor defesa do torneio, além de destaque em outras estatísticas defensivas da competição.

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O sistema defensivo montado por Abel Ferreira lidera o ranking das equipes que mais precisam de finalizações para resultar em um gol sofrido. Os dados fornecidos pela plataforma Sofascore apontam que o alviverde precisa, em média, de 16,9 finalizações para levar um gol. O segundo da lista é o Flamengo, com 13,9 chutes contra sua meta.

continua após a publicidade

No recorte de finalizações sofridas no gol, o Palmeiras é o sexto time que menos concede finalizações em sua meta aos adversários, com 78 chutes contra, empatado com o São Paulo. O líder dessa estatística é o Athletico-PR, que sofreu 66 finalizações até aqui e levou 19 gols no torneio.

A efeito de comparação, contra o Galo, o Palmeiras levou nove chutes no gol, pouco mais da metade da média, sendo que quatro deles foram no gol e dois terminaram balançando as redes. A derrota que marcou o fim da invencibilidade do alviverde em casa no Brasileirão foi diretamente afetada pela falha do goleiro e pela atuação abaixo do sistema defensivo.

continua após a publicidade

A aparição de Carlos Miguel também vai de encontro com seus números individuais no Brasileirão. O camisa 1 é o sétimo goleiro com mais defesas realizadas até a 20ª rodada do campeonato, somando 58 intervenções no recorte. O dado isolado não explica nem garante que o arqueiro é isento de falhas, mas serve como um alento para o restante da temporada do Palmeiras, que briga pelo título da liga nacional, além da Libertadores e Copa do Brasil.

A lista dos goleiros com mais intervenções até aqui é liderada por Marcelo Rangel, do Remo, que é 18º colocado da tabela. Mas outros nomes que aparecem no top dez são de clubes que brigam na parte de cima da tabela, como Léo Vieira, do Bahia, e Fábio, do Fluminense, empatados na segunda posição, e Éverson, do Atlético-MG, em terceiro.

continua após a publicidade

Analisando de forma conjunta os dados, o cenário apresentado é que o Palmeiras é uma equipe que concede finalizações aos seus adversários, ainda que de forma moderada comparada aos rivais, mas consegue evitar os gols a ponto de seguir como a melhor defesa do torneio. O destino das finalizações é, na maioria, fora da meta de Carlos Miguel, mas, quando vão em direção ao goleiro, tendem a ser defendidas pelo jogador.

Nesse segundo semestre, o sistema defensivo do Palmeiras chega reforçado por Alexander Barboza, contratado junto ao Botafogo na janela de meio de ano. O argentino foi titular em sua estreia contra o Coritiba, fora de casa, mas ficou de fora do duelo contra o Atlético Mineiro. Além do reforço, Abel conta com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti na zaga. Nas laterais, o alviverde tem Giay, Khellven, Artur, Jefté e Piquerez.

continua após a publicidade

Carlos Miguel falhou em um dos gols marcados pelo Atlético-MG na partida.(Foto: Denilson Camilo Monteiro/AtoPress/Folhapress)

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições