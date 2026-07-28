Paulinho sofre lesão no tornozelo e desfalca o Palmeiras no Brasileirão
Atacante foi titular pela primeira vez em 2026 na derrota para o Atlético-MG
Paulinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Em razão da lesão, será desfalque no confronto com o Vitória, nesta quarta-feira (29), em Salvador.
+ Palmeiras teve atuação defensiva 'fora do padrão' contra o Atlético-MG; veja números
A lesão atual não tem relação com a cirurgia realizada por Paulinho na perna direita, que o afastou dos gramados por cerca de dez meses. De acordo com o Palmeiras, a recuperação na região segue com "evolução satisfatória".
O atacante foi titular pela primeira vez na atual temporada diante do Galo e permaneceu em campo por cerca de 65 minutos, até ser substituído por Heittor, na segunda etapa. Após o apito final, o camisa 10 deixou o gramado do Nubank Parque com uma bolsa de gelo.
Paulinho soma nove partidas pelo Palmeiras na temporada, apenas uma delas como titular. O atacante marcou dois gols, diante de Flamengo e Chapecoense, ambos pelo Campeonato Brasileiro, e acumula 179 minutos em campo.
Paulinho é elogiado por Abel em retorno como titular no Palmeiras
A atuação de Paulinho, mesmo na derrota para o Galo, que encerrou a invencibilidade do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro, foi elogiada por Abel Ferreira na entrevista coletiva após a partida.
O treinador ressaltou as chances criadas pelo camisa 10, principalmente durante a primeira etapa, e apontou a falta de eficácia como justificativa para o revés em casa.
- Gostei do Paulinho, acho que fez um excelente jogo. Na primeira parte, foi ele que teve a principal chance, infelizmente foi fora. É difícil eu falar isso, o domínio e os números não traduzem o resultado. Parabéns ao nosso adversário, aproveitou os dois gols quando não fomos eficazes - disse o treinador em coletiva.
Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira lidera a competição, com 44 pontos, seis a mais que o segundo colocado Flamengo.
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Futebol Internacional
Sem espaço, Endrick pode ser emprestado pelo Real Madrid novamenteHá 6 horas
Palmeiras
Palmeiras teve atuação defensiva 'fora do padrão' contra o Atlético-MG; veja númerosHá 7 horas
Fora de Campo
Torcida do Palmeiras manda recado a Carlos Miguel após falhaHá 18 horas
Libertadores
Conmebol anuncia patch especial para campeões da LibertadoresHá 21 horas
Fora de Campo
PC Vasconcellos avalia publicação de Vitor Roque após derrota do Palmeiras: 'Não está'Há 23 horas
Palmeiras
Palmeiras ganha reforço de Flaco e inicia preparação para enfrentar o VitóriaHá 23 horas
Mais LANCE!