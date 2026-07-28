Paulinho sofre lesão no tornozelo e desfalca o Palmeiras no Brasileirão Atacante foi titular pela primeira vez em 2026 na derrota para o Atlético-MG

Paulinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Em razão da lesão, será desfalque no confronto com o Vitória, nesta quarta-feira (29), em Salvador.

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A lesão atual não tem relação com a cirurgia realizada por Paulinho na perna direita, que o afastou dos gramados por cerca de dez meses. De acordo com o Palmeiras, a recuperação na região segue com "evolução satisfatória".

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O atacante foi titular pela primeira vez na atual temporada diante do Galo e permaneceu em campo por cerca de 65 minutos, até ser substituído por Heittor, na segunda etapa. Após o apito final, o camisa 10 deixou o gramado do Nubank Parque com uma bolsa de gelo.

Paulinho soma nove partidas pelo Palmeiras na temporada, apenas uma delas como titular. O atacante marcou dois gols, diante de Flamengo e Chapecoense, ambos pelo Campeonato Brasileiro, e acumula 179 minutos em campo.

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Paulinho é elogiado por Abel em retorno como titular no Palmeiras

A atuação de Paulinho, mesmo na derrota para o Galo, que encerrou a invencibilidade do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro, foi elogiada por Abel Ferreira na entrevista coletiva após a partida.

O treinador ressaltou as chances criadas pelo camisa 10, principalmente durante a primeira etapa, e apontou a falta de eficácia como justificativa para o revés em casa.

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- Gostei do Paulinho, acho que fez um excelente jogo. Na primeira parte, foi ele que teve a principal chance, infelizmente foi fora. É difícil eu falar isso, o domínio e os números não traduzem o resultado. Parabéns ao nosso adversário, aproveitou os dois gols quando não fomos eficazes - disse o treinador em coletiva.

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira lidera a competição, com 44 pontos, seis a mais que o segundo colocado Flamengo.

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Paulinho durante partida entre Palmeiras e Atlético-MG, no Nubank Parque, pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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