Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Borbas chama atenção em Atlético-MG x Vitória: 'Ele sabe'

Atacante marcou gol após 13 meses sem balançar as redes

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 19:32
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Thiago Borbas comemorando gol após 13 meses sem marcar
Thiago Borbas comemorando gol após 13 meses sem marcar (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG e Vitória estão se enfrentando neste sábado (29), na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no início da primeira etapa, o camisa 18, Thiago Borbas desencantou após um ano sem marcar gols pelo clube mineiro.

🎲 SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO!

O último gol do atacante havia sido nas Oitavas de final da Copa do Brasil 2024, quando ele ainda atuava pelo Bragantino, no dia 13 de julho de 2025, pela 13ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante saiu do banco de reservas e marcou nos acréscimos o gol que garantiu a vitória do Bragantino contra o Corinthians. 

continua após a publicidade

➡️Veja gol em Atlético-MG x Vitória: Thiago Borbas abre o placar

Na partida deste sábado (29), aos vinte e quatro minutos da primeira etapa, Minda cobra escanteio da esquerda, Cacá dá leve desvio e tira a bola de Lucas Arcanjo. Renier vai na segunda trave para salvar a bola, Brítez fura, e Borbas manda para a rede da pequena área.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Veja o gol:

Veja a repercussão:

Thiago Borbas comemorando gol após 13 meses sem marcar
Thiago Borbas comemorando gol após 13 meses sem marcar (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Vitória

Atlético-MG x Vitória
25° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
imagem de um bar arborizado com pessoas no centro da imagem

Fora de Campo

Flamengo x Botafogo: onde assistir ao clássico no Rio de Janeiro

Há 1 dia
Cafu com a taça da Copa do Mundo

Lance! Negócios

Capitão do Penta, Cafu participa de evento sobre liderança e carreira fora dos gramados

Há 1 dia
Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo

Fora de Campo

Venda de Gonzalo Plata divide torcedores do Flamengo: 'Pior negócio'

Há 1 dia
SportyNet exibirá totalmente de graça os confrontos na LaLiga

Fora de Campo

SportyNet fecha acordo para transmitir 76 jogos de LaLiga

Há 1 dia
Rei Haakon 8º assume o trono da Noruega

Fora de Campo

Novo rei da Noruega é surfista e fez 'remada viking' após vitória sobre o Brasil na Copa

Há 1 dia
CazéTv exibirá quase 20 jogos durante o fim de semana (Foto: Divulgação/Cazé TV)

Fora de Campo

CazéTV prepara fim de semana recheado de jogos; confira

Há 1 dia
Mais LANCE!
Discussão em Internacional x Grêmio (Foto: Thiago Dias /Fotoarena/Folhapress)

Dublador revela falas em polêmica em Internacional x Grêmio

Polêmica no GreNal repercutiu fortemente nas redes sociais (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Erro capital revolta torcedores em Internacional x Grêmio

Internacional e Grêmio pela Copa do Brasil

Internacional x Grêmio: especialista aponta erro da arbitragem

Camisa 10 não esteve presente no confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Jornalista compara Neymar a Memphis Depay: 'Ele decide'

Kaio Jorge pelo Cruzeiro (reprodução Instagram)

Kaio Jorge é denunciado pelo STJD por lance temerário com Ruan em Cruzeiro x Atlético

Rômulo Mendonça

Rômulo Mendonça acerta com nova emissora após saída do Prime Video

Roger Flores criticou a ausência do camisa 10 santista no clássico

Roger Flores critica ausência de Neymar em Palmeiras x Santos

Andre Rizek durante o Seleção Sportv

Rizek critica expulsão em Vasco x Vitória: 'Queria entender'

Felipe Melo durante o Seleção Sportv

Felipe Melo analisa atuação de Arias em Palmeiras x Santos: 'Reflexo'

Vampeta em programa ao vivo

Vampeta é sincero sobre Neymar após derrota do Santos: 'É notório'

Fábio Sormani durante transmissão no Youtube

Sormani aponta culpado por derrota do Santos: 'Vai pagar o preço'

Santa Fe terá Vasco como próximo adversário na Sul-Americana (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Torcida do Flamengo manda recado a Almada após eliminação na Sul-Americana

Franco Fagundez comemorando primeiro gol do Santa Fe contra o River Plate

Torcedores do River Plate pedem ex-Corinthians após eliminação na Sula