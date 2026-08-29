Borbas chama atenção em Atlético-MG x Vitória: 'Ele sabe' Atacante marcou gol após 13 meses sem balançar as redes

Atlético-MG e Vitória estão se enfrentando neste sábado (29), na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no início da primeira etapa, o camisa 18, Thiago Borbas desencantou após um ano sem marcar gols pelo clube mineiro.

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O último gol do atacante havia sido nas Oitavas de final da Copa do Brasil 2024, quando ele ainda atuava pelo Bragantino, no dia 13 de julho de 2025, pela 13ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante saiu do banco de reservas e marcou nos acréscimos o gol que garantiu a vitória do Bragantino contra o Corinthians.

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➡️Veja gol em Atlético-MG x Vitória: Thiago Borbas abre o placar

Na partida deste sábado (29), aos vinte e quatro minutos da primeira etapa, Minda cobra escanteio da esquerda, Cacá dá leve desvio e tira a bola de Lucas Arcanjo. Renier vai na segunda trave para salvar a bola, Brítez fura, e Borbas manda para a rede da pequena área.

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Veja o gol:

Veja a repercussão:

Craque!! Que qualidade na finalização — vitu (@vitinhofritas) August 29, 2026

papel do centroavante é tá no centro pra guardar, Valwu BorbasGalo!✌️ — Galatico13 (@Vegas1Mario) August 29, 2026

O homem sabe se posicionar — concretaldo fan ᶜᵃᵐ (@HEhhehehhe25270) August 29, 2026

desencantou meu filho vamos — ! (@maverswyn) August 29, 2026

Nunca critiquei KKKKKKKKK — Maxsuel 🦇 (@Maadsu_) August 29, 2026

Thiago Borbas comemorando gol após 13 meses sem marcar (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Vitória

Atlético-MG x Vitória

25° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

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