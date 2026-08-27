Internacional x Grêmio: especialista aponta erro da arbitragem Duelo é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil

Nadine Bastos, especialista de arbitragem do Prime Video, avaliou que Carlos Vinícius deveria ter recebido o segundo cartão amarelo no fim do primeiro tempo de Internacional x Grêmio, pela Copa do Brasil. O centroavante gremista já estava advertido quando atingiu Bruno Gomes no rosto em uma disputa, mas Ramon Abatti Abel marcou apenas a falta.

Na análise da comentarista, o contato foi suficiente para uma nova advertência. Como Carlos Vinícius já tinha cartão amarelo, a punição resultaria automaticamente na expulsão do atacante ainda antes do intervalo.

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Mercado, do Internacional, disputa lance com Carlos Vinicius, do Grêmio, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Veja o lance polêmico

Onde assistir Internacional x Grêmio

O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), desta quarta-feira (27). O GreNal número 453 será transmitido exclusivamente pela Prime Video. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo!

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Quem se classificar enfrenta o vencedor do clássico mineiro Cruzeiro x Atlético-MG. O jogo de ida, disputado no Mineirão, terminou empatado em 1 a 1.

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter eliminou o Corinthians com vitória por 2 x 0 no Beira-Rio na ida e derrota por 2 x 1 em São Paulo na volta, resultado que garantiu a classificação no agregado. O Grêmio eliminou o Mirassol com uma vitória em casa por 1 a 0, após empatar o jogo de ida por 1 a 1, com mando do clube paulista.

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O Gre-Nal mais recente, pela 11ª rodada do Brasileirão em 11 de abril, terminou empatado por 0 x 0 no próprio Beira-Rio.

No Campeonato Gaúcho, os rivais se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. O Grêmio goleou por 3 x 0 na Arena em 1º de março, mas o Internacional respondeu com 4 x 2 no Beira-Rio em 25 de janeiro.