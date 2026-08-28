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Capitão do Penta, Cafu participa de evento sobre liderança e carreira fora dos gramados

Ex-jogador estará em São José dos Campos no dia 25 de setembro para compartilhar experiências

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/08/2026 15:58
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Cafu com a taça da Copa do Mundo
Cafu será um dos palestrantes do Impacto FN 4, em São José dos Campos (Foto: Reprodução/Instagram)

Capitão da Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, Cafu estará em São José dos Campos (SP) no dia 25 de setembro para participar do Impacto FN 4. O encontro será realizado no Parque de Inovação Tecnológica (PIT), onde o ex-lateral falará sobre experiências no futebol e os aprendizados que levou para a vida profissional após deixar os gramados.

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A liderança de uma equipe formada por grandes jogadores, a pressão por resultados e a necessidade de tomar decisões em momentos decisivos fizeram parte da trajetória de Cafu, que levantou a taça da Copa do Mundo de 2002. Essas experiências serão relacionadas aos desafios de quem atualmente lidera equipes e negócios.

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— Quando você trabalha em equipe, talento individual ajuda, mas não resolve sozinho. No futebol, aprendi que resultado depende de confiança, preparação e de cada pessoa entender a responsabilidade que tem dentro daquele grupo — afirma o ex-jogador.

Cafu disputou três finais consecutivas de Copa do Mundo, em 1994, 1998 e 2002, e tornou-se o único jogador da história a alcançar essa marca. Na última delas, como capitão, ergueu a taça do quinto título mundial do Brasil.

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Cafu, com camisa amarela e calção azul, ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil
Cafu ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 (Foto: Antonio Scorza/AFP)

Da seleção aos negócios

A carreira após o futebol também deverá fazer parte da conversa. Desde que deixou os campos, o ex-jogador passou a administrar projetos, compromissos profissionais e atividades relacionadas à própria imagem, enfrentando desafios diferentes dos vividos como atleta.

— A carreira termina, mas os desafios continuam. Você precisa aprender coisas novas, tomar decisões diferentes e entender que aquilo que funcionava dentro do futebol nem sempre funciona fora dele — comenta.

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Para Fábio Nascimento, CEO do Grupo FN e idealizador do Impacto FN, a experiência de Cafu foi um dos motivos para o convite ao ex-jogador.

— Ele viveu a responsabilidade de ser capitão, a pressão de representar a seleção brasileira e o convívio com profissionais de altíssimo nível. Existe uma experiência de liderança construída na prática que pode gerar uma conversa muito interessante com quem também precisa conduzir equipes e tomar decisões — afirma.

Além de Cafu, o encontro terá Arthur Aguiar, multiempresário e mentor; Érika Linhares, executiva e especialista em liderança; Marcos Rossi, palestrante internacional nas áreas de comportamento, resiliência e performance; e Fábio Nascimento.

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Criado em São José dos Campos, o Impacto FN chega a 2026 depois de reunir mais de 800 empresários na edição anterior, que teve 12 horas de conteúdo. Neste ano, o encontro terá discussões sobre liderança, cultura empresarial, desenvolvimento de equipes e crescimento dos negócios.

— Espero compartilhar um pouco do que vivi dentro e fora do futebol. Liderar pessoas é um aprendizado permanente, seja dentro de um vestiário, seja em qualquer outro ambiente profissional — completa Cafu.

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