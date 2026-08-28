Capitão do Penta, Cafu participa de evento sobre liderança e carreira fora dos gramados Ex-jogador estará em São José dos Campos no dia 25 de setembro para compartilhar experiências

Capitão da Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, Cafu estará em São José dos Campos (SP) no dia 25 de setembro para participar do Impacto FN 4. O encontro será realizado no Parque de Inovação Tecnológica (PIT), onde o ex-lateral falará sobre experiências no futebol e os aprendizados que levou para a vida profissional após deixar os gramados.

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A liderança de uma equipe formada por grandes jogadores, a pressão por resultados e a necessidade de tomar decisões em momentos decisivos fizeram parte da trajetória de Cafu, que levantou a taça da Copa do Mundo de 2002. Essas experiências serão relacionadas aos desafios de quem atualmente lidera equipes e negócios.

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— Quando você trabalha em equipe, talento individual ajuda, mas não resolve sozinho. No futebol, aprendi que resultado depende de confiança, preparação e de cada pessoa entender a responsabilidade que tem dentro daquele grupo — afirma o ex-jogador.

Cafu disputou três finais consecutivas de Copa do Mundo, em 1994, 1998 e 2002, e tornou-se o único jogador da história a alcançar essa marca. Na última delas, como capitão, ergueu a taça do quinto título mundial do Brasil.

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Cafu ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 (Foto: Antonio Scorza/AFP)

Da seleção aos negócios

A carreira após o futebol também deverá fazer parte da conversa. Desde que deixou os campos, o ex-jogador passou a administrar projetos, compromissos profissionais e atividades relacionadas à própria imagem, enfrentando desafios diferentes dos vividos como atleta.

— A carreira termina, mas os desafios continuam. Você precisa aprender coisas novas, tomar decisões diferentes e entender que aquilo que funcionava dentro do futebol nem sempre funciona fora dele — comenta.

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Para Fábio Nascimento, CEO do Grupo FN e idealizador do Impacto FN, a experiência de Cafu foi um dos motivos para o convite ao ex-jogador.

— Ele viveu a responsabilidade de ser capitão, a pressão de representar a seleção brasileira e o convívio com profissionais de altíssimo nível. Existe uma experiência de liderança construída na prática que pode gerar uma conversa muito interessante com quem também precisa conduzir equipes e tomar decisões — afirma.

Além de Cafu, o encontro terá Arthur Aguiar, multiempresário e mentor; Érika Linhares, executiva e especialista em liderança; Marcos Rossi, palestrante internacional nas áreas de comportamento, resiliência e performance; e Fábio Nascimento.

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Criado em São José dos Campos, o Impacto FN chega a 2026 depois de reunir mais de 800 empresários na edição anterior, que teve 12 horas de conteúdo. Neste ano, o encontro terá discussões sobre liderança, cultura empresarial, desenvolvimento de equipes e crescimento dos negócios.

— Espero compartilhar um pouco do que vivi dentro e fora do futebol. Liderar pessoas é um aprendizado permanente, seja dentro de um vestiário, seja em qualquer outro ambiente profissional — completa Cafu.

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