Venda de Gonzalo Plata divide torcedores do Flamengo: 'Pior negócio'
Flamengo acerta venda do atacante ao Dínamo de Moscou
O Flamengo acertou a venda de Gonzalo Plata ao Dínamo de Moscou, da Rússia, por R$ 72 milhões. Inicialmente, o clube não tinha o desejo de negociar o jogador, mas também não se opôs ao estafe do jogador. Com a saída encaminhada, o Rubro-Negro ganha mais recursos para buscar um novo atacante no mercado.
A negociação causou tumulto nas redes sociais. Entre os torcedores do Flamengo, as opiniões se dividiram entre os que acreditam que o ciclo de Plata se encerrou, enquanto outros não viram a venda como um bom negócio. 🗣️Confira a repercussão entre os torcedores:
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Flamengo acerta venda de Plata ao Dínamo de Moscou
Flamengo e Dínamo de Moscou acertaram os últimos detalhes da venda de Plata. O atacante, inclusive, ficou fora do treino do Rubro-Negro na manhã dessa sexta-feira (28), no trecho transmitido pela "FlamengoTV".
Plata deve se despedir dos companheiros nesta sexta. Em seguida, será liberado pelo Flamengo para viajar à Rússia, onde realizará exames médicos antes de concluir a transferência. Com a saída encaminhada, o equatoriano não será relacionado para o clássico com o Botafogo.
Gonzalo Plata deixa o clube após disputar 100 partidas, marcar nove gols e conquistar oito títulos com a camisa rubro-negra.
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