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Rizek critica expulsão em Vasco x Vitória: 'Queria entender'

Cruzmaltino jogou com um a menos desde a primeira etapa

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 14:22
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Andre Rizek durante o Seleção Sportv
Andre Rizek durante o Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

O Vasco venceu o Vitória por 1 a 0, na noite da última quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, apesar da vitória, o que chamou atenção foi o lance polêmico da expulsão do Cauan Barros ainda no inicio do primeiro tempo.

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Durante o Seleção Sportv, o comentarista Andre Rizek, analisou junto com os colegas de bancada o lance e todos foram unanimes ao afirmar que teria sido um erro.

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— Eu discordo totalmente. Queria entender o que levou a expulsão. Domínio, distância, direção. Eu to curioso pelo áudio do VAR, porque ele mudou de ideia. Duas decisões de falta tática que o VAR chama o juiz pra dar vermelho que nós discordamos — afirmou, Rizek.

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O lance aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. Pressionado por Renato Kayzer, Barros errou na saída de bola e tocou com a mão para interromper o ataque do Vitória. Inicialmente, o árbitro Matheus Delgado Candançan não aplicou o cartão vermelho, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance.

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Cauan Barros é expulso em Vasco e Vitória pela Copa do Brasil
Cauan Barros é expulso em Vasco e Vitória pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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Após a análise no monitor, o árbitro decidiu expulsar o jogador vascaíno, que era o último homem no momento da infração. Os jogadores do Vitória pediram a expulsão imediatamente, enquanto os vascaínos argumentaram que a bola havia tocado no braço de Kayzer antes de chegar à mão de Barros. O contato, de fato, aconteceu, mas a arbitragem considerou a jogada normal.

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