Erro capital revolta torcedores em Internacional x Grêmio Duelo terminou empatado e será decidido na Arena do Grêmio

Internacional e Grêmio ficaram com um empate por 0 a 0 no Beira-Rio, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, um lance chamou a atenção dos torcedores nas redes: uma possível expulsão de Carlos Vinicius, do Grêmio, em um lance faltoso.

Na situação, o árbitro da partida, Ramon Abatti Abel, não advertiu o jogador. Caso o juiz aplicasse o cartão amarelo, Carlos Vinicius seria expulso do duelo.

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Reação dos torcedores em lance de Internacional x Grêmio

➡️Internacional e Grêmio empatam sem gols em jogo morno na Copa do Brasil

Como foi o duelo decisivo pela Copa do Brasil

Jogando fora de casa, o Grêmio começou a partida com mais posse de bola que o Internacional. Nos primeiros 10 minutos, o time comandado por Luís Castro rondou a área do Colorado, que se defendeu bem e não permitiu nenhuma chance clara de gol. Embalado pela torcida, o Inter apostou em ataques rápidos, principalmente com Carbonero, Vitinho, Calebe e Bernabei, mas também encontrou dificuldades para ser efetivo.

Aos 42 minutos, aconteceu a primeira confusão do Gre-Nal. Bernabei ficou no chão após Wallace atingir seu rosto. Irritado, Carlos Vinícius tentou levantar o jogador colorado, mas foi impedido por Matheus Bahia. Depois de muito empurra-empurra entre as duas equipes, o centroavante gremista e o lateral receberam os primeiros cartões amarelos da partida. Minutos depois, o já amarelado Carlos Vinícius atingiu Bruno Gomes no rosto e provocou um novo entrevero no gramado. Ramon Abatti Abel marcou apenas a falta e não expulsou o atacante, apesar das fortes reclamações dos colorados.

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A segunda etapa começou de maneira diferente. Krovinovic acertou um chute de fora da área e obrigou Matheus Cunha a fazer uma defesa. Aos 15 minutos, o Internacional teve sua primeira grande chance: Vitinho recebeu pela direita e encontrou Carbonero livre na entrada da área. O atacante finalizou, mas a bola explodiu em Wallace.

Dentro de casa, o Internacional insistiu em busca do gol da vitória até os minutos finais, mas não conseguiu superar a defesa gremista. A rede não balançou no Gre-Nal 453, e a decisão ficou para a Arena do Grêmio, na próxima quinta-feira (3).

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