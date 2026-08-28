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CazéTV prepara fim de semana recheado de jogos; confira

Emissora prepara fim de semana repleto de jogos internacionais

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/08/2026 12:08
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CazéTv exibirá quase 20 jogos durante o fim de semana (Foto: Divulgação/Cazé TV)
CazéTv exibirá quase 20 jogos durante o fim de semana (Foto: Divulgação/Cazé TV)

A CazéTV prepara mais um fim de semana de programação intensa para os fãs de futebol. Entre sábado (29) e segunda-feira (31), o canal transmite quase 20 partidas, reunindo Premier League, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Serie A Italiana e Brasileirão, seis das principais ligas nacionais do futebol mundial.

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Programação especial da CazéTv

No sábado (29), a bola começa a rolar com Liverpool x Nottingham Forest, pela Premier League, e segue com jogos de Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. O dia ainda reserva as emoções de Vasco x Cruzeiro, às 19h30, pelo Brasileirão, em São Januário, com narração de Luisinho e comentários de Casimiro, Ju Cabral e Donan Campos.

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No domingo, os destaques ficam por conta de Real Madrid, de Vini Jr e Mbappé, contra Málaga, na voz de Luisinho; Mônaco x Olympique Marseille, às 15h; e Celta de Vigo x Athletic Bilbao, às 16h. A sequência continua na segunda-feira (31), com Lecce x Roma, pela Serie A Italiana, além de Osasuna x Getafe e Barcelona, de Lamine Yamal, contra Rayo Vallecano, no Spotify Camp Nou, pela LaLiga.

Programação de jogos do canal de streaming

Premier League
Sábado, 7h30 — Liverpool x Nottingham Forest

Bundesliga
Sábado, 9h50 — Elversberg x Bayer Leverkusen
Sábado, 12h30 — Borussia Dortmund x Hamburgo

Ligue 1
Sábado, 12h — Strasbourg x Lens
Sábado, 15h30 — Auxerre x Angers
Sábado, 15h30 — Stade Brestois x Toulouse
Sábado, 15h30 — FC Lorient x ESTAC Troyes
Sábado, 15h30 — Lyon x Le Havre
Domingo, 9h30 — Paris FC x Nice
Domingo, 12h — Rennes x Le Mans
Domingo, 15h — Mônaco x Olympique Marseille

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LaLiga
Sábado, 13h30 — Real Sociedad x Espanyol
Sábado, 15h50 — Sevilla x Atlético de Madrid
Domingo, 11h — Real Madrid x Málaga
Domingo, 13h50 — A Coruña x Valencia
Domingo, 16h — Celta x Athletic Club Bilbao
Segunda-feira, 14h15 — Osasuna x Getafe
Segunda-feira, 15h30 — Barcelona x Rayo Vallecano

Brasileirão
Sábado, 19h30 — Vasco da Gama x Cruzeiro

Serie A Italiana
Segunda-feira, 12h30 — Lecce x Roma

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Com cerca de 20 jogos, CazéTv divulga programação para fim de semana (Foto: Thomas COEX / AFP)
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