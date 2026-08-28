CazéTV prepara fim de semana recheado de jogos; confira
Emissora prepara fim de semana repleto de jogos internacionais
A CazéTV prepara mais um fim de semana de programação intensa para os fãs de futebol. Entre sábado (29) e segunda-feira (31), o canal transmite quase 20 partidas, reunindo Premier League, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Serie A Italiana e Brasileirão, seis das principais ligas nacionais do futebol mundial.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Programação especial da CazéTv
No sábado (29), a bola começa a rolar com Liverpool x Nottingham Forest, pela Premier League, e segue com jogos de Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. O dia ainda reserva as emoções de Vasco x Cruzeiro, às 19h30, pelo Brasileirão, em São Januário, com narração de Luisinho e comentários de Casimiro, Ju Cabral e Donan Campos.
➡️Internacional e Grêmio empatam sem gols em jogo morno na Copa do Brasil
No domingo, os destaques ficam por conta de Real Madrid, de Vini Jr e Mbappé, contra Málaga, na voz de Luisinho; Mônaco x Olympique Marseille, às 15h; e Celta de Vigo x Athletic Bilbao, às 16h. A sequência continua na segunda-feira (31), com Lecce x Roma, pela Serie A Italiana, além de Osasuna x Getafe e Barcelona, de Lamine Yamal, contra Rayo Vallecano, no Spotify Camp Nou, pela LaLiga.
Programação de jogos do canal de streaming
Premier League
Sábado, 7h30 — Liverpool x Nottingham Forest
Bundesliga
Sábado, 9h50 — Elversberg x Bayer Leverkusen
Sábado, 12h30 — Borussia Dortmund x Hamburgo
Ligue 1
Sábado, 12h — Strasbourg x Lens
Sábado, 15h30 — Auxerre x Angers
Sábado, 15h30 — Stade Brestois x Toulouse
Sábado, 15h30 — FC Lorient x ESTAC Troyes
Sábado, 15h30 — Lyon x Le Havre
Domingo, 9h30 — Paris FC x Nice
Domingo, 12h — Rennes x Le Mans
Domingo, 15h — Mônaco x Olympique Marseille
LaLiga
Sábado, 13h30 — Real Sociedad x Espanyol
Sábado, 15h50 — Sevilla x Atlético de Madrid
Domingo, 11h — Real Madrid x Málaga
Domingo, 13h50 — A Coruña x Valencia
Domingo, 16h — Celta x Athletic Club Bilbao
Segunda-feira, 14h15 — Osasuna x Getafe
Segunda-feira, 15h30 — Barcelona x Rayo Vallecano
Brasileirão
Sábado, 19h30 — Vasco da Gama x Cruzeiro
Serie A Italiana
Segunda-feira, 12h30 — Lecce x Roma
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Dublador revela falas em polêmica em Internacional x GrêmioHá 29 minutos
Fora de Campo
Erro capital revolta torcedores em Internacional x GrêmioHá 2 horas
Fora de Campo
Internacional x Grêmio: especialista aponta erro da arbitragemHá 14 horas
Fora de Campo
Jornalista compara Neymar a Memphis Depay: 'Ele decide'Há 17 horas
Futebol Nacional
Kaio Jorge é denunciado pelo STJD por lance temerário com Ruan em Cruzeiro x AtléticoHá 19 horas
Fora de Campo
Rômulo Mendonça acerta com nova emissora após saída do Prime VideoHá 20 horas
Mais LANCE!