SportyNet fecha acordo para transmitir 76 jogos de LaLiga Emissora transmitirá pouco mais de 70 jogos da LaLiga

A SportyNet fez um acordo de sublicenciamento com a LiveMode para transmitir 76 partidas da LaLiga na temporada 2026/27 no Brasil, com dois jogos por rodada, incluindo confrontos de clubes como Atlético de Madrid, Real Betis Balompié, Sevilla FC, Valencia CF, Athletic Club, Real Sociedad e Villarreal CF. As partidas selecionadas serão exibidas no canal de TV por assinatura, gratuitamente no YouTube e no aplicativo oficial da SportyNet, que será lançado em breve.

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Exibição da LaLiga na SportyNet

De acordo com a diretora de estratégia da emissora, Julia Rossi, o objetivo é que o consumidor encontre grandes confrontos, principalmente internacionais, de maneira mais fácil:

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- Estamos construindo uma SportyNet em que o fã de futebol consiga encontrar grandes jogos e competições durante toda a temporada, seja acompanhando o futebol brasileiro ou o melhor dos campeonatos internacionais. A chegada de LaLiga representa muito esse momento, porque adiciona mais uma propriedade global ao nosso portfólio e, ao mesmo tempo, reforça uma característica que consideramos fundamental para o nosso modelo: disponibilizar grandes jogos gratuitamente para uma audiência cada vez maior - afirmou a executiva.

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No cenário nacional, a emissora transmite competições como as Séries B e C do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste. Internacionalmente, a programação reúne Serie A e B Italiana, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Bundesliga, Ligue 2 BKT e Liga Mexicana, entre outras competições.

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Primeiros jogos da liga da Espanha na emissora:

27/08 - Quinta-feira

15h30 | Celta de Vigo x Osasuna - 1ª rodada da LALIGA EA SPORTS - exclusivo na SportyNet (TV por assinatura) e no canal da SportyNet no YouTube

28/08 - Sexta-feira

16h30 | Alavés x Villarreal CF - 3ª rodada da LALIGA EA SPORTS - exclusivo na SportyNet (TV por assinatura) e no canal da SportyNet no YouTube

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29/08 - Sábado

12h00 | Levante x Real Betis Balompié - 3ª rodada da LALIGA EA SPORTS - exclusivo no canal da SportyNet no YouTube

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