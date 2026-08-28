Novo rei da Noruega é surfista e fez 'remada viking' após vitória sobre o Brasil na Copa Haakon 8º assume o trono norueguês com a morte do pai, Harald 5º

O novo rei da Noruega é "surfista ávido", fã de esqui e comemorou a vitória da seleção do país sobre o Brasil na Copa do Mundo deste ano em meio aos milhares de torcedores que foram às ruas de Oslo após aquela partida de oitavas de final. Haakon 8º assume o trono norueguês a partir desta sexta-feira (28), após a morte do pai, o rei Harald 5º, que morreu de causas naturais aos 89 anos.

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O novo monarca, de 53 anos, já vinha exercendo parte das funções reais nos últimos meses por causa da saúde debilitada do pai. Foi também por isso que a presença do então príncipe herdeiro Haakon em meio à festa norueguesa na capital do país chamou tanto a atenção naquela noite de 5 de julho, quando o Brasil perdeu por 2 a 1 para a Noruega no MetLife Stadium e deu adeus à Copa do Mundo.

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Na ocasião, Haakon se juntou a milhares de noruegueses que se reuniram do lado de fora do palácio real e participou da "remada viking", tradicional comemoração dos torcedores a cada vitória da Noruega.

No jogo seguinte, ele viajou a Miami para acompanhar o jogo de quartas de final entre Noruega e Inglaterra, vencido pelos ingleses por 2 a 1 na prorrogação. E, quando a seleção retornou ao país após a eliminação, Haakon comandou a recepção pública nas ruas de Oslo.

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As cenas aparentemente incomuns, no entanto, foram reflexos de alguém que genuinamente sempre gostou de esportes.

— Muitas vezes me perguntam o que eu teria feito se não fosse príncipe herdeiro. Nesse caso, eu teria sido um surfista profissional no Circuito Mundial. Talvez um ex-profissional, aliás, porque já estou quase fazendo 50 anos — declarou o novo rei da Noruega em entrevista à emissora norueguesa NRK, há três anos.

Em 2017, o agora rei Haakon 8º integrou a comissão organizadora do Campeonato Europeu de Surfe (Eurosurf), disputado na Noruega. Na ocasião, a Casa Real divulgou comunicado afirmando que o príncipe herdeiro era "surfista ávido", e publicou uma série de fotos de Haakon surfando.

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Rei Haakon 8º da Noruega é "surfista ávido" (Foto: Fjordlapse Photography/Chancelaria Real da Noruega)

O novo rei é formado em Artes e Ciência Política pela Universidade da Califórnia, Berkeley, onde estudou na década de 1990. Segundo o próprio monarca, foi naquela época que ele aprendeu a surfar, na badalada Ocean Beach. Desde criança, ele já praticava windsurf.

Além da formação em Berkeley, Haakon 8º é mestre em Estudos de Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science, com especialização em comércio internacional e África. Concluiu também a formação na Academia Naval Real da Noruega.

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