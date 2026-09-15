Três motivos para o Fluminense 'ligar o alerta' contra o Platense

O Fluminense chega à Argentina com uma vantagem importante, mas encontrará um Platense diferente nesta terça-feira (15). Depois do 2 a 0 no Maracanã, o time de Marcão avança mesmo com derrota por um gol de diferença, enquanto os argentinos precisam vencer por dois para levar a disputa aos pênaltis.

O cenário é favorável ao Tricolor, mas o primeiro confronto mostrou pontos que exigem atenção. O Lance! separou três motivos para o Fluminense ligar o alerta antes da decisão com o Platense pelas quartas de final da Libertadores.

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Fator casa

Contra o Fluminense, o Platense disputará diante da própria torcida o jogo mais importante de sua primeira participação na Libertadores. O Estádio Ciudad de Vicente López, inaugurado em 1979, é a casa do clube e tem capacidade oficial próxima de 30 mil torcedores.

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O retrospecto do Platense no estádio em 2026 está longe de ser dominante, mas o contexto desta terça-feira é diferente. O time precisa buscar o resultado desde o início e terá a torcida como componente para tentar aumentar a pressão sobre o Fluminense.

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A necessidade de marcar pelo menos dois gols também deve levar a equipe de Martín Palermo a atuar de maneira mais agressiva do que no Maracanã.

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Jogo de ida mostrou que Platense pode incomodar o Fluminense

O Fluminense construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Nonato e Hulk, e conseguiu controlar boa parte da partida. O Platense, porém, cresceu depois do intervalo e passou a ocupar com mais frequência o campo ofensivo.

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A pressão aumentou principalmente na reta final. Com menos controle da posse após a saída de Ganso, o Fluminense passou mais tempo defendendo próximo da própria área e viu o adversário aumentar o volume de cruzamentos, escanteios e bolas disputadas no último terço.

Mesmo sem conseguir diminuir o placar, o Platense terminou a partida com mais finalizações e sete escanteios, contra dois do Fluminense. O cenário serve como alerta para a volta, quando os argentinos precisarão assumir ainda mais riscos desde o início.

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Pressão alta e volume pelos lados serão armas do Platense contra o Fluminense

A postura sem a bola é uma das principais características que podem incomodar o Fluminense. Antes das quartas de final, o Platense era o único dos oito classificados que havia marcado mais de um gol após recuperações altas na Libertadores. Foram dois gols originados de roubadas de bola nos primeiros 40 metros do campo adversário.

Na fase de grupos, o time também chegou a registrar 31 recuperações altas, uma das maiores marcas da competição naquele momento.

Quando consegue instalar o jogo no campo adversário, o Platense utiliza bastante os corredores. No Maracanã, foram 33 cruzamentos contra apenas dez do Fluminense, além da vantagem de 7 a 2 em escanteios.

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A tendência é que essas características apareçam ainda mais na volta. Obrigado a buscar dois gols, o Platense deve tentar pressionar a saída tricolor, empurrar o Fluminense para trás e aumentar o volume de bolas colocadas na área.

O Fluminense avança com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López.

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