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Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva

Tricolor venceu o Platense por 2 a 0 no Maracanã e pode perder por um gol de diferença para avançar à semifinal da Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 13:08
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Thiago Silva gesticula em jogo do Fluminense
Thiago Silva gesticula em jogo do Fluminense (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

O Fluminense já está na Argentina para decidir uma vaga na semifinal da Libertadores contra o Platense. A vantagem de 2 a 0 construída no Maracanã permite ao Tricolor até uma derrota por um gol de diferença, mas o discurso antes da partida passa longe de tratar a classificação como encaminhada.

O Tricolor realiza nesta segunda-feira (14), às 15h30, o último treino antes da decisão, na Casa Amarilla, complexo de treinamentos do Boca Juniors. A atividade fecha a preparação para o duelo em Vicente López.

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Alerta ligado no Tricolor

Thiago Silva, um dos principais líderes do elenco, ligou o alerta para o elenco do Fluminense. Logo depois da vitória no jogo de ida, o capitão usou uma das eliminações mais marcantes da própria carreira para lembrar aos companheiros como uma vantagem confortável pode desaparecer em uma partida de mata-mata.

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— Eu falei no campo que nós, no Paris, ganhamos 4 a 0 do Barcelona, fomos ao campeonato e perdemos 6 a 1. Então o futebol é para ser respeitado. Então é assim que a gente vai para a Argentina, com todo o respeito ao nosso oponente, porém tentando fazer o nosso melhor possível.

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O episódio citado aconteceu na Champions League de 2016/17. O Paris Saint-Germain venceu o Barcelona por 4 a 0 na França, mas perdeu por 6 a 1 no Camp Nou e foi eliminado nas oitavas de final.

Vantagem do Fluminense foi construída no primeiro tempo

O Fluminense abriu 2 a 0 sobre o Platense ainda no primeiro tempo da partida de ida. Nonato marcou o primeiro após assistência de Hulk, e o camisa 7 ampliou pouco depois com passe de Ganso.

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A equipe de Marcão teve mais controle durante boa parte da etapa inicial, circulou a bola com paciência e conseguiu acelerar quando encontrou espaço. Ganso participou bastante da organização, e Hulk apareceu diretamente nos dois gols.

O cenário mudou depois do intervalo. O Platense adiantou as linhas e passou a ocupar mais o campo ofensivo, principalmente após a saída de Ganso, aos 15 minutos. O Fluminense permaneceu menos tempo com a bola e precisou defender a vantagem durante parte significativa do segundo tempo.

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Mesmo sem sofrer gols, a etapa final serviu como alerta para o confronto de volta. Na Argentina, o Platense precisará assumir mais riscos desde o início, enquanto o Fluminense terá espaço para explorar transições.

O Tricolor avançará com vitória, empate ou derrota por um gol. Caso o Platense devolva os dois gols de vantagem, a classificação será decidida nos pênaltis.

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Fluminense e Platense se enfrentam nesta terça-feira (15), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López. O vencedor do confronto garante vaga na semifinal da Libertadores.

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