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Fluminense acerta contratação de meia estadunidense para o sub-20

Stiven Jimenez chega por empréstimo do FC Cincinnati até dezembro de 2026

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 17:00
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Jímenez em ação pelo Cincinnati
Jímenez em ação pelo Cincinnati (Foto: Divulgação/Cincinatti)

O Fluminense acertou a contratação do volante Stiven Jimenez, de 19 anos, para reforçar a equipe Sub-20. O jogador pertence ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e chega por empréstimo até dezembro de 2026.

Jimenez já está integrado ao elenco comandado por Fred em Xerém. O meio-campista nasceu nos Estados Unidos e passou pelas categorias de base do FC Cincinnati antes de chegar ao time principal ainda muito jovem.

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A contratação faz parte do movimento do Fluminense de buscar jogadores de outros mercados para reforçar a base. Jimenez chega inicialmente para o Sub-20, mas com a expectativa de desenvolvimento e possibilidade de aproximação com o elenco profissional. O meia chegou a dividir o gramado com Lucho Acosta, jogador do Tricolor, nos tempos de Cincinnati.

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— Estou muito feliz com essa oportunidade. Quero ajudar o Sub-20, construir uma história aqui e, claro, trabalhar para chegar ao profissional — disse o novo reforço do Fluminense.

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Steven Jímenez assinou contrato com o Fluminense
Steven Jímenez assinou contrato com o Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)

Quem é Stiven Jimenez, reforço do Fluminense?

Nascido em 24 de junho de 2007, em Riverdale, nos Estados Unidos, Stiven Jimenez atua como volante e também pode jogar como meia central. O jogador iniciou a formação no FC Cincinnati em 2019 e assinou contrato profissional ainda aos 15 anos.

Jimenez, reforço do Fluminense, estreou na MLS em junho de 2023, contra o Toronto FC, aos 15 anos e 362 dias. Na época, tornou-se um dos jogadores mais jovens a atuar na história da liga e o mais novo a defender o Cincinnati em uma partida da competição.

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A maior parte da experiência recente veio pelo FC Cincinnati 2, na MLS NEXT Pro. O jogador também recebeu oportunidades no elenco principal e marcou o primeiro gol profissional em fevereiro de 2026, pela Concacaf Champions Cup.

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Filho de pai mexicano e mãe salvadorenha, Jimenez já passou pelas seleções de base dos Estados Unidos e do México.

O Fluminense será a primeira experiência do meio-campista fora dos Estados Unidos.

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