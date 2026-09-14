Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo e tem histórico recente com os dois times

Chileno Cristián Garay apitou duas partidas do Tricolor e também comandou jogo do Platense na atual Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 15:08
Favorite o Lance! no Google
Garay em Fluminense x Independiente Rivadavia
Garay em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Cristián Garay será o árbitro de Platense x Fluminense, nesta terça-feira (15), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O chileno de 37 anos chega para a partida com histórico recente envolvendo os dois clubes e participação na Copa do Mundo de 2026.

Garay já apitou duas partidas do Fluminense em competições continentais. Em 2025, comandou a vitória por 2 a 1 sobre o América de Cali, na Colômbia, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Neste ano, esteve no empate por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pela ida das oitavas da Libertadores. O Tricolor, portanto, está invicto com o árbitro, com uma vitória e um empate.

continua após a publicidade

➡️Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva

Time do Fluminense comemora gol contra o Platense
Time do Fluminense comemora gol contra o Platense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O Platense também já encontrou Garay nesta edição da Libertadores. O chileno apitou a derrota por 2 a 1 para o Independiente Santa Fe, na Colômbia, pela fase de grupos.

Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo

Garay integrou o quadro de árbitros da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A convocação encerrou um período sem representantes chilenos entre as equipes de arbitragem de uma Copa desde 2018.

continua após a publicidade

Durante o Mundial, o árbitro foi escalado como principal em Canadá x Catar e também trabalhou como quarto árbitro em outras partidas da competição.

Para Platense x Fluminense, Garay será auxiliado por Claudio Urrutia e Carlos Poblete. Diego Flores será o quarto árbitro. Juan Sepúlveda comandará o VAR, com Nicolás Millas como AVAR. Toda a equipe de arbitragem é chilena.

continua após a publicidade

O Fluminense chega ao confronto contra o Platense com vantagem de 2 a 0 após vencer no Maracanã. O time de Marcão avança com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Caso o Platense devolva os dois gols de vantagem, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Thiago Silva gesticula em jogo do Fluminense

Fluminense

Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva

Há 2 horas
Marcelo Oliveira e Paulo Angioni

Futebol Nacional

Paulo Angioni é velado nas Laranjeiras, e recebe homenagens do futebol brasileiro

Há 1 dia
Fluminense é derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Falha de jogador em Atlético-MG x Fluminense gera revolta: 'Sempre ele'

Há 1 dia
Reinier abriu o placar em Atlético MG x Fluminense

Futebol Nacional

Veja gols em Atlético x Fluminense: Galo marca três no segundo tempo

Há 1 dia
Reinier em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Atlético se impõe no segundo tempo e vence o Fluminense no Brasileirão

Há 1 dia
Mercado da Bola do Lance!

Futebol Nacional

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Há 2 dias
Mais LANCE!
Marcelo Oliveira e Paulo Angioni

Fluminense relembra última preleção de Paulo Angioni; veja o vídeo

Atlético-MG x Flu (Fotos: Flickr Atlético e Flu)

Atlético e Fluminense se enfrentam com foco dividido antes de decisões continentais

Bandeirinha do Fluminense no CT Carlos Castilho

Fluminense fecha janela com dois reforços de peso, mas deixa lacuna

Richarlison sorrindo

Rivais enlouquecem com resultado de negócio entre Vasco e Richarlison: 'Óbvio'

Castillo em jogo do Fluminense

Sem Hulk e Cano, Castillo ganha nova oportunidade no ataque do Fluminense

Filé recebendo prêmio no CONFUT

Fisioterapeuta do Fluminense, Filé conquista Prêmio Confut e destaca evolução na área

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Fluminense

Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Torcida do Vasco no Maracanã contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil

CEO do Maracanã é sincero sobre possíveis jogos do Vasco no estádio

Maracanã passa por manutenção no gramado (Foto: Divulgação)

Alvo de críticas, Maracanã convoca reunião e explica deterioração do gramado

Hulk pelo Flu (reprodução Instagram Hulk)

Por que Hulk não pode enfrentar o Atlético pelo Fluminense? Entenda o contrato

Bahia e Remo encerram a 27ª rodada do campeonato na segunda-feira (14) (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

Germán Cano sofre lesão durante Fluminense e Platense, pela Libertadores

Fluminense confirma lesões de Cano e Ignácio; veja previsões de retorno

Maracanã, Estádio Mário Filho, no Rio de Janeiro

Governo multa Consórcio Fla-Flu por falhas na gestão do Maracanã