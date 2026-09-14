Cristián Garay será o árbitro de Platense x Fluminense, nesta terça-feira (15), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O chileno de 37 anos chega para a partida com histórico recente envolvendo os dois clubes e participação na Copa do Mundo de 2026.

Garay já apitou duas partidas do Fluminense em competições continentais. Em 2025, comandou a vitória por 2 a 1 sobre o América de Cali, na Colômbia, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Neste ano, esteve no empate por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pela ida das oitavas da Libertadores. O Tricolor, portanto, está invicto com o árbitro, com uma vitória e um empate.

continua após a publicidade

➡️Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva

Time do Fluminense comemora gol contra o Platense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O Platense também já encontrou Garay nesta edição da Libertadores. O chileno apitou a derrota por 2 a 1 para o Independiente Santa Fe, na Colômbia, pela fase de grupos.

Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo

Garay integrou o quadro de árbitros da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A convocação encerrou um período sem representantes chilenos entre as equipes de arbitragem de uma Copa desde 2018.

continua após a publicidade

Durante o Mundial, o árbitro foi escalado como principal em Canadá x Catar e também trabalhou como quarto árbitro em outras partidas da competição.

Para Platense x Fluminense, Garay será auxiliado por Claudio Urrutia e Carlos Poblete. Diego Flores será o quarto árbitro. Juan Sepúlveda comandará o VAR, com Nicolás Millas como AVAR. Toda a equipe de arbitragem é chilena.

continua após a publicidade

O Fluminense chega ao confronto contra o Platense com vantagem de 2 a 0 após vencer no Maracanã. O time de Marcão avança com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Caso o Platense devolva os dois gols de vantagem, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.