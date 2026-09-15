Com novidade, Marcão define o Fluminense para enfrentar o Platense
Marcão tem retorno importante na Argentina em busca de uma vaga na semifinal
O Fluminense está escalado para enfrentar o Platense nesta terça-feira (15), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Canobbio retorna ao time titular depois de cumprir suspensão no jogo de ida, no Maracanã. O uruguaio havia sido expulso contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final, e ficou fora da vitória por 2 a 0 sobre o Platense.
A volta do atacante recompõe o trio ofensivo utilizado por Marcão nos jogos anteriores. Soteldo segue pelo lado, enquanto Hulk permanece como principal referência no comando do ataque. O camisa 7 participou diretamente dos dois gols no primeiro confronto, com assistência para Nonato e um gol ainda no primeiro tempo.
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No meio-campo, Hércules ocupa a vaga de Nonato, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na partida de ida. Martinelli e Ganso completam o setor. Hércules havia começado o primeiro jogo no banco depois de se recuperar de dores no joelho.
A defesa mantém a formação com Guga, Thiago Silva, Millán e Renê. Ignácio segue fora por lesão, e Millán permanece ao lado do capitão tricolor.
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Veja a escalação do Fluminense para enfrentar o Platense
Com isso, a escalação do Fluminense para enfrentar o Platense tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.
Marcão também volta a utilizar a base principal depois de poupar boa parte dos titulares na derrota para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado.
O Fluminense entra em campo contra o Platense com vantagem de 2 a 0. O Tricolor avança com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Caso o Platense vença por dois gols, a classificação será decidida nos pênaltis.
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