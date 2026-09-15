Com novidade, Marcão define o Fluminense para enfrentar o Platense

O Fluminense está escalado para enfrentar o Platense nesta terça-feira (15), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Canobbio retorna ao time titular depois de cumprir suspensão no jogo de ida, no Maracanã. O uruguaio havia sido expulso contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final, e ficou fora da vitória por 2 a 0 sobre o Platense.

A volta do atacante recompõe o trio ofensivo utilizado por Marcão nos jogos anteriores. Soteldo segue pelo lado, enquanto Hulk permanece como principal referência no comando do ataque. O camisa 7 participou diretamente dos dois gols no primeiro confronto, com assistência para Nonato e um gol ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

➡️Três motivos para o Fluminense 'ligar o alerta' contra o Platense

No meio-campo, Hércules ocupa a vaga de Nonato, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na partida de ida. Martinelli e Ganso completam o setor. Hércules havia começado o primeiro jogo no banco depois de se recuperar de dores no joelho.

A defesa mantém a formação com Guga, Thiago Silva, Millán e Renê. Ignácio segue fora por lesão, e Millán permanece ao lado do capitão tricolor.

continua após a publicidade

➡️Fluminense acerta contratação de meia que jogava com Lucho Acosta

Veja a escalação do Fluminense para enfrentar o Platense

Com isso, a escalação do Fluminense para enfrentar o Platense tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

Marcão também volta a utilizar a base principal depois de poupar boa parte dos titulares na derrota para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado.

continua após a publicidade

O Fluminense entra em campo contra o Platense com vantagem de 2 a 0. O Tricolor avança com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Caso o Platense vença por dois gols, a classificação será decidida nos pênaltis.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade