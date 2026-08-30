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Veja gols em Mirassol x Palmeiras: Maurício marca

Equipes empataram pela 25ª rodada do Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 19:48
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Palmeiras e Mirassol se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro
Palmeiras e Mirassol se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Andrey Queiroz/Zimel Press/Folhapress)

Mirassol Palmeiras empataram em 1 a 1 neste domingo (30), no estádio José Maria de Campos Maia, em confronto válido pela 25ª do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo sem gols, o clube mandante abriu o placar no início da segunda etapa e o Alviverde empatou.

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Aos 4 minutos da segunda etapa, Igor Formiga recebe no lado direito do ataque do Mirassol, ajeita e cruza com perfeição para a área. Eduardo, entre os zagueiros do Palmeiras, sobe muito bem para cabecear no canto, sem chances para Carlos Miguel. 

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Veja o primeiro gol:

Aos 29 minutos da segunda etapa, Giay recebe na ponta direita e cruza com perfeição para a área. Gustavo Gómez desvia para o meio. Murilo se abaixa. Maurício não desperdiça. O meio-campista domina, ajeita e bate no canto, sem chances para Walter.

Veja o gol de empate:

Como foi Mirassol x Palmeiras?

Sem alguns titulares em razão de lesão, o técnico Abel Ferreira mudou o time e escalou sua equipe com dois zagueiros, já que Barboza foi preservado. Jogando em casa, o Mirassol tentou pressionar o Palmeiras, mas não tinha muito sucesso em suas investidas, já que Carlos Miguel pouco trabalhou. Do lado alviverde, também pouca criatividade e chance de mostrar o motivo de ser o líder da competição. Apesar das boas aparições de Flaco López na frente, o argentino não conseguiu estufar as redes e, com isso, o duelo terminou sem gols na primeira etapa.

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Na volta do intervalo, não demorou para o Mirassol abrir o marcador diante de sua torcida. Aos 5 minutos, Igor Formiga cruzou com perfeição e encontrou Eduardo na área, entre os zagueiros do Palmeiras, para subir e cabecear no canto. Dois minutos depois, os donos da casa ampliaram com Bruno Santos, mas o jogador estava em posição irregular e viu seu tento ser anulado.

Mirassol e Palmeiras empataram por 1 a 1 nesta 25ª rodada do Brasileirão
Mirassol e Palmeiras empataram por 1 a 1 nesta 25ª rodada do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras foi acordar só aos 29 minutos. Giay recebeu na ponta direita e cruzou com perfeição para a área. Gustavo Gómez desviou e Mauricio completou para dentro. Aos 35, pênalti marcado para o Mirassol, que após checagem no VAR foi corretamente anulado. Nos acréscimos, aos 53, Arthur cometeu a segunda falta perigosa e acabou expulso.

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Confira as informações do jogo entre Mirassol x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X PALMEIRAS
SÉRIE A - 25ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP
📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: João Vítor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

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