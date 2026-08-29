Gol perdido em Vasco x Cruzeiro gera revolta: 'Muito mal'
Equipes estão se enfrentando pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vasco e Cruzeiro estão se enfrentando neste sábado (29), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo melhor para o Cruz-Maltino, o clube carioca abriu o placar, no entanto, duas chances perdidas do Adson irritaram os torcedores.
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Aos 14 minutos da primeira etapa, Andrés Gómez dispara em velocidade pela esquerda, entorta William e cruza com categoria na cabeça de Adson. O atacante cabeceia para baixo, a bola quica e Otávio voa para espalmar. Defesaça do goleiro cruzeirense.
➡️Veja gol em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê abre o placar
Veja o lance:
MEU PAI AMADO! 🥵😱— CazéTV (@CazeTVOficial) August 30, 2026
QUE DEFESA ABSURDA DO OTÁVIO EM SÃO JANUÁRIO PRA EVITAR O PRIMEIRO DO VASCO!
ESTAMOS AO VIVO PARA VASCO 💢 X 🦊 CRUZEIRO!
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Veja a repercussão:
Milagre mas o adson tinha que cabecear pra frente— Comentários Lendarios da Torcida do Corinthians (@LendariosSccp) August 30, 2026
A cabeçada deveria ter sido direto pro gol. Estava muito próximo. Ao cabecear para baixo, permitiu o tempo de recuperação do Otávio.— Cláudio Barizon (@cbarizon) August 30, 2026
Adson cabeceou com uma má vontade...— Rocha Metamórfica 💢 (@pedraugusto98) August 30, 2026
Bela defesa, mas é mais gol perdido— Léo (@leo_certo) August 30, 2026
O goleiro tem seus méritos na defesa. Mas o demérito do Adson é muito maior. Era lance pra facilmente não dar nenhuma janela de chance para o goleiro.— Clayton (@HyperClayton) August 30, 2026
Muito mal o Adson na finalização.
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Tudo sobre Vasco x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Cruzeiro
⚽ 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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Vasco
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