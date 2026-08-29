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Gol perdido em Vasco x Cruzeiro gera revolta: 'Muito mal'

Equipes estão se enfrentando pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 22:28
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Adson lamentando gol perdido em Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro
Adson lamentando gol perdido em Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Vasco Cruzeiro estão se enfrentando neste sábado (29), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo melhor para o Cruz-Maltino, o clube carioca abriu o placar, no entanto, duas chances perdidas do Adson irritaram os torcedores.

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Aos 14 minutos da primeira etapa, Andrés Gómez dispara em velocidade pela esquerda, entorta William e cruza com categoria na cabeça de Adson. O atacante cabeceia para baixo, a bola quica e Otávio voa para espalmar. Defesaça do goleiro cruzeirense.

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➡️Veja gol em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê abre o placar

Veja o lance:

Veja a repercussão:

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Tchê Tchê jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estádio São Januário pelo campeonato Brasileiro A 2026.
Tchê Tchê jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estádio São Januário pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Tudo sobre Vasco x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Cruzeiro
 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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