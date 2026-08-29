Gol perdido em Vasco x Cruzeiro gera revolta: 'Muito mal' Equipes estão se enfrentando pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco e Cruzeiro estão se enfrentando neste sábado (29), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo melhor para o Cruz-Maltino, o clube carioca abriu o placar, no entanto, duas chances perdidas do Adson irritaram os torcedores.

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Aos 14 minutos da primeira etapa, Andrés Gómez dispara em velocidade pela esquerda, entorta William e cruza com categoria na cabeça de Adson. O atacante cabeceia para baixo, a bola quica e Otávio voa para espalmar. Defesaça do goleiro cruzeirense.

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➡️Veja gol em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê abre o placar

Veja o lance:

MEU PAI AMADO! 🥵😱



QUE DEFESA ABSURDA DO OTÁVIO EM SÃO JANUÁRIO PRA EVITAR O PRIMEIRO DO VASCO!



ESTAMOS AO VIVO PARA VASCO 💢 X 🦊 CRUZEIRO!



🔗 https://t.co/clKM0xY8UJ#BrasileirãoNaCazéTV pic.twitter.com/rTm8wc65S0 — CazéTV (@CazeTVOficial) August 30, 2026

Veja a repercussão:

Milagre mas o adson tinha que cabecear pra frente — Comentários Lendarios da Torcida do Corinthians (@LendariosSccp) August 30, 2026

A cabeçada deveria ter sido direto pro gol. Estava muito próximo. Ao cabecear para baixo, permitiu o tempo de recuperação do Otávio. — Cláudio Barizon (@cbarizon) August 30, 2026

Adson cabeceou com uma má vontade... — Rocha Metamórfica 💢 (@pedraugusto98) August 30, 2026

Bela defesa, mas é mais gol perdido — Léo (@leo_certo) August 30, 2026

O goleiro tem seus méritos na defesa. Mas o demérito do Adson é muito maior. Era lance pra facilmente não dar nenhuma janela de chance para o goleiro.



Muito mal o Adson na finalização. — Clayton (@HyperClayton) August 30, 2026

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Tchê Tchê jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estádio São Januário pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Tudo sobre Vasco x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Cruzeiro

⚽ 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)

🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)

📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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