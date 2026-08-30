Como assistir a Mirassol x Palmeiras no Prime Vídeo? Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão

O confronto entre Mirassol e Palmeiras, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo (30), às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP. A partida será exibida com exclusividade pelo Prime Video. ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video

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Como Mirassol e Palmeiras chegam para o confronto?

O Mirassol faz uma campanha de 24 pontos em 23 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe soma seis vitórias, seis empates e 11 derrotas, com 28 gols marcados e 36 sofridos. O aproveitamento é de 34,8%, e o time ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 51 pontos em 24 jogos. São 15 vitórias, seis empates e apenas três derrotas, além de 44 gols marcados e 20 sofridos. Com aproveitamento de 70,8%, o Verdão tem seis pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP, palco do jogo (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Histórico do confronto

Palmeiras e Mirassol se enfrentaram 19 vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao Verdão, que soma 11 vitórias, contra quatro triunfos do Leão e quatro empates.

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No estádio do Palmeiras, foram 11 confrontos, com seis vitórias do time da casa, três empates e dois triunfos do Mirassol. Já no campo do Leão, as equipes disputaram oito partidas, com cinco vitórias palmeirenses, dois triunfos dos donos da casa e um empate.

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