Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Como assistir a Mirassol x Palmeiras no Prime Vídeo?

Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/08/2026 12:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores de Mirassol x Palmeiras em disputa de bola
Mirassol e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O confronto entre Mirassol e Palmeiras, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo (30), às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP. A partida será exibida com exclusividade pelo Prime Video. ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Prime Video em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames.

continua após a publicidade

Os assinantes do Amazon Prime têm acesso ao Prime Video sem custo adicional. Caso ainda não seja assinante, é possível contratar o serviço e assistir ao confronto diretamente pela plataforma.

Como Mirassol e Palmeiras chegam para o confronto?

Mirassol faz uma campanha de 24 pontos em 23 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe soma seis vitórias, seis empates e 11 derrotas, com 28 gols marcados e 36 sofridos. O aproveitamento é de 34,8%, e o time ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 51 pontos em 24 jogos. São 15 vitórias, seis empates e apenas três derrotas, além de 44 gols marcados e 20 sofridos. Com aproveitamento de 70,8%, o Verdão tem seis pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP, palco do jogo (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Histórico do confronto

Palmeiras e Mirassol se enfrentaram 19 vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao Verdão, que soma 11 vitórias, contra quatro triunfos do Leão e quatro empates.

continua após a publicidade

No estádio do Palmeiras, foram 11 confrontos, com seis vitórias do time da casa, três empates e dois triunfos do Mirassol. Já no campo do Leão, as equipes disputaram oito partidas, com cinco vitórias palmeirenses, dois triunfos dos donos da casa e um empate.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão 2026.

Futebol Nacional

Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confira

Há 2 horas
Artur Jorge passa orientação para Lucho

Cruzeiro

ANÁLISE: Artur Jorge aposta em Cruzeiro reserva que não corresponde

Há 3 horas
Iago, jogador do São Paulo

São Paulo

Iago alcança sequência no São Paulo e agradece apoio da torcida em casa: '12° jogador'

Há 3 horas
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Vasco

Em nova função, Colidio mantém boa atuação e cai nas graças da torcida do Vasco

Há 4 horas
Zico em partida do Kashima Antlers

Fora de Campo

Ídolo do Flamengo revela torcida pelo Vasco na Copa do Brasil: 'Vou torcer sempre'

Há 4 horas
Neymar durante o clássico contra o Corinthians, válido pelo Brasileirão 2026.

Santos

Neymar se prepara para disputar seu segundo clássico pelo Santos em 2026; veja números

Há 5 horas
Mais LANCE!
Scarpa e Reinier em Atlético x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético mantém nível com reservas e chega fortalecido para decisão contra o Cruzeiro

Fernando Diniz durante partida pelo Corinthians

Fernando Diniz reencontra o Santos pela primeira vez no Corinthians

Carrascal durante a partida entre Flamengo e Botafogo

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (30/08/2026)

Abel Ferreira e Rafael Guanaes no confronto

Em momentos opostos, Abel Ferreira e Guanaes travam novo duelo

Pedro Emanuel em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Pedro Emanuel vê confiança após vitória do Vasco: 'Faltava resultado'

Otavio em ação em São Januário

Otávio lamenta derrota do Cruzeiro e projeta clássico: 'Extracampo não vai influenciar'

Dorival Júnior, técnico do São Paulo, durante partida contra o Bragantino.

Dorival celebra alívio com vitória do São Paulo e elogia Gustavo Santana

Gustavo Santana comemora gol marcado pelo São Paulo

Terapia e conversa com veteranos do São Paulo: Gustavo Santana abre o jogo sobre vaga de titular

Artur Jorge em São Januário

Artur Jorge diz que Cruzeiro reagiu mal a gol sofrido: 'Equipe se desestabilizou'

David minimiza gols perdidos e elogia Pedro Emanuel após vitória do Vasco

David minimiza gols perdidos e elogia Pedro Emanuel após vitória do Vasco

Jogadores do Vasco comemoram gol

Dê suas notas: avalie as atuações em Vasco x Cruzeiro

O Vasco venceu o Cruzeiro por 3 a 0 pelo Brasileirão

Vasco bate o Cruzeiro e volta a vencer no Brasileirão

Iago Borduchi jogador do Sao Paulo durante partida contra o Bragantino no estadio Morumbis.

Dê suas notas: avalie as atuações em São Paulo x RB Bragantino