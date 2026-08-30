Lance de Luiz Araújo chama atenção em Flamengo x Botafogo: 'Piada' Rubro-Negro venceu o clássico por 3 a 0

Luiz Araújo foi alvo de críticas nas redes sociais após uma cobrança de escanteio que não deu certo no clássico entre Flamengo e Botafogo, neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante tentou uma cobrança curta com Arrascaeta, mas os dois não se entenderam, e a bola saiu pela linha de fundo, em tiro de meta para o Alvinegro.

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➡️Veja gol em Flamengo x Botafogo: Samuel Lino abre o placar

Veja o lance:

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Nas redes sociais, o atacante recebeu uma série de críticas. Alguns torcedores ironizaram o erro na cobrança de escanteio e fizeram comentários sobre o desempenho do jogador com a camisa do Flamengo.

Veja a repercussão:

o pior 7 da história do flamengo — gbᶜʳᶠ (@gbxcrf) August 30, 2026

luiz araujo ainda jogar no flamengo é piada — wis khalifa☘️ (@parcadotatum) August 30, 2026

Não basta errar o passe, faltou QI pra saber que o Arrascaeta tava impedido também kkkkkkkk — COLORADISMO (@Colordismo1) August 30, 2026

Luiz Araújo é muito diferenciado. Muito abaixo dos outros. — Ribeiro (O COMENTADOR) (@fsorf9rj) August 30, 2026

O Luiz Araújo...



Depois vem xingar torcedor em live



Leão de pro clubs pic.twitter.com/EF0CsDA5bY — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) August 30, 2026

Pouco depois do lance, aos 11 minutos do segundo tempo, o técnico do Flamengo promoveu uma mudança na equipe. Lucas Paquetá entrou no lugar de Luiz Araújo, que deixou o campo sob forte pressão da torcida.

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Como foi Flamengo x Botafogo?

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Flamengo. É verdade que quem levou perigo primeiro foi o Botafogo, que chegou a balançar a rede com Arthur Cabral. No entanto, o VAR chamou o árbitro, que identificou toque do atacante com o braço na bola e anulou a jogada. O gol rubro-negro saiu aos 12 minutos, com Samuel Lino. Após um passe magistral de Jorginho, o atacante fez o facão, suportou o contato do marcador e finalizou para abrir o placar.

Pouco depois, o time de Jardim voltou a balançar as redes, mas o bandeirinha assinalou impedimento. O Flamengo ainda criou outras oportunidades para ir ao intervalo com uma vantagem maior, diante de um Botafogo pouco reativo. Faltou, porém, capricho nas finalizações na primeira etapa, algo que tem sido recorrente nos últimos jogos.

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Goleiro Rossi. Partida entre Flamengo e Botafogo, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), neste domingo (30). (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O Botafogo voltou do intervalo com outro ritmo, pressionando um Flamengo acuado, com muita dificuldade para reagir. Após chegadas do Alvinegro, o Rubro-Negro, em contra-ataque, chegou a marcar, mas novamente teve o gol anulado por impedimento. Já na reta final da partida, voltou a levar mais perigo. O segundo gol saiu aos 40', mais uma vez com Samuel Lino. Carrascal marcou o terceiro e fechou a vitória.

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