Nadine Bastos dá veredito sobre polêmica em Mirassol x Palmeiras
Ex-árbitra analisou o lance que terminou com a anulação do pênalti marcado
O Palmeiras tropeçou na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Mirassol, na noite deste domingo (30), no Estádio Campos Maia, com gols de Eduardo e Mauricio.
Durante a partida, um lance de arbitragem também chamou atenção: aos 34 minutos do segundo tempo, Fernandinho invadiu a área e caiu após disputa com Giay. João Vitor Gobi marcou pênalti para o time da casa, mas voltou atrás depois de ser chamado pelo VAR.
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Após analisar as imagens no monitor, Gobi decidiu voltar atrás na marcação e anulou a penalidade. A decisão provocou reclamações nas redes sociais, com torcedores divididos sobre a existência ou não da infração.
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Durante a análise do lance, Nadine Bastos avaliou que o contato entre Giay e Fernandinho não foi suficiente para caracterizar uma falta para pênalti. Para a ex-árbitra, o defensor do Palmeiras teve como objetivo principal disputar a bola e o contato não teria sido responsável pela queda do atacante do Mirassol.
— Não foi pênalti. O árbitro está um pouquinho distante até na marcação. Ele marca no campo de jogo, a gente está vendo que ele está um pouco longe, acaba marcando, entendendo que o Giay acerta o Fernandinho ali antes de tocar na bola — analisou.
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Nadine explicou ainda que outro ângulo da jogada ajudou a esclarecer a disputa. Segundo ela, Giay alcança a bola durante a ação e o contato posterior não configura uma infração passível de pênalti.
— O próximo, esse sim, a gente percebe que o Giay vai na bola. O Fernandinho dá aquela passada, acaba caindo depois e tendo contato ali com o Carlos Miguel, mas não foi pênalti — afirmou.
A comentarista também fez uma ressalva sobre o tempo levado pelo VAR para recomendar a revisão, mas considerou acertada a decisão tomada por Gobi após a consulta ao monitor.
— O árbitro de vídeo demorou um pouco para recomendar a revisão, mas a decisão final foi acertada. Ele analisou a imagem na lateral do campo, viu que o Giay vai na bola e desmarca a penalidade que, na minha opinião, a decisão final foi acertada — concluiu.
Durante a discussão, outro comentarista questionou se a simples existência de contato não seria suficiente para a marcação da penalidade. Na sequência, a análise destacou que é necessário avaliar o impacto do contato e sua relação com a queda do jogador.
— Não é o contato que... tem que ver se tem impacto. Mas ali tem o contato no momento em que ele tira e depois ele vai ali e acaba tirando a bola. Na minha opinião, aquele contato não foi o que causou a queda do Fernandinho, porque ele está na passada. Então, acho que o Giay vai somente na bola. Para mim, o pênalti não aconteceu — explicou.
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