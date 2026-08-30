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Wilton Pereira vira assunto em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'

Clube visitante venceu por 1 a 0, com gol de Oliva

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 18:12
Supervisionado porThiago dos Santos Fernandes Gonçalves,
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Wilton Pereira Sampaio durante Corinthians e Santos
Wilton Pereira Sampaio durante Corinthians e Santos (Foto: André Cardoso/DiaEsportivo/Folhapress)

A atuação de Wilton Pereira Sampaio no clássico entre Corinthians e Santos, neste domingo (30), virou assunto nas redes sociais. O árbitro foi alvo de críticas de torcedores, principalmente por decisões tomadas em lances envolvendo Neymar e jogadores do Timão.

➡️Veja gol em Corinthians x Santos: Oliva abre o placar

Uma das principais reclamações aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo. Neymar atropelou Kaio César em uma disputa, e Wilton Pereira Sampaio marcou falta para o Corinthians. O lance gerou questionamentos entre os torcedores, que consideraram a decisão controversa.

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Pouco depois, aos 40 minutos, a arbitragem também assinalou falta de Rony por toque de mão. Aos 41, os jogadores do Corinthians reclamaram de um possível pênalti após cruzamento de Kaio César que desviou em Luan Peres, mas Wilton mandou o jogo seguir.

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A atuação do árbitro rapidamente repercutiu entre torcedores. Bruno Ribeiro criticou Wilton Pereira Sampaio por um lance envolvendo Neymar e Kaio César.

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➡️Com Neymar, Santos vence o Corinthians e respira no Brasileirão

Veja a repercussão:

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santos

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X SANTOS
SÉRIE A - 25ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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