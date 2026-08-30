Wilton Pereira vira assunto em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'
Clube visitante venceu por 1 a 0, com gol de Oliva
A atuação de Wilton Pereira Sampaio no clássico entre Corinthians e Santos, neste domingo (30), virou assunto nas redes sociais. O árbitro foi alvo de críticas de torcedores, principalmente por decisões tomadas em lances envolvendo Neymar e jogadores do Timão.
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Uma das principais reclamações aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo. Neymar atropelou Kaio César em uma disputa, e Wilton Pereira Sampaio marcou falta para o Corinthians. O lance gerou questionamentos entre os torcedores, que consideraram a decisão controversa.
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Pouco depois, aos 40 minutos, a arbitragem também assinalou falta de Rony por toque de mão. Aos 41, os jogadores do Corinthians reclamaram de um possível pênalti após cruzamento de Kaio César que desviou em Luan Peres, mas Wilton mandou o jogo seguir.
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A atuação do árbitro rapidamente repercutiu entre torcedores. Bruno Ribeiro criticou Wilton Pereira Sampaio por um lance envolvendo Neymar e Kaio César.
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Veja a repercussão:
A FALTA QUE WILTON NÃO DEU KKKKKKKKK CARA TAVA DE FRENTE E NÃO DEU, DE FRENTE!— Erros contra o Corinthians (@erroscontra) August 30, 2026
E era para cartão ainda por cima. pic.twitter.com/OkbcoK40XO
Wilton marcou falta em Neymar sem olhar o que aconteceu no lance. Gênio! pic.twitter.com/0HuZwZ2Nhw— Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) August 30, 2026
inacreditável a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio— Th' DINIZISTA✌️✌️🦅 (@ThxzzzL) August 30, 2026
Sem querer justificar a péssima atuação do Corinthians hoje, mas a arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio é simplesmente horrível.— Adenir Silva (@AdenirSilva1) August 30, 2026
Uma arbitragem ruim do Wilton Pereira Sampaio até agora— Luiz Gustavo - Futeverso (@GuizLustavoo) August 30, 2026
Neymar deu na cara do Kaio Cesar, na frente do Wilton Pereira Sampaio. O cara fingiu que não viu. Ridículo!— Bruno Ribeiro (@ebrunoribeiro) August 30, 2026
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santos
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X SANTOS
SÉRIE A - 25ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
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