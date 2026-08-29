Veja gols em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê, Lucas Freitas e David marcam
O Cruz-Maltino volta a vencer após oito rodadas
Vasco venceu o Cruzeiro por 3 a 1 neste sábado (29), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de muitas chances perdidas do lado Cruz-Maltino, Tchê Tchê, Lucas Freitas e David marcaram os gols da vitória, e Felipe Morais descontou para a Raposa.
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Aos trinta e dois minutos da primeira etapa, o volante disputa bola lançada por Colidio com Matheus Henrique, ganha no corpo, entra na área completamente sozinho e só tem o trabalho de tirar de Otávio no canto baixo para abrir o placar.
Veja o gol:
August 30, 2026
Aos 9 minutos da segunda etapa, Piton cobra escanteio, Colidio toca para trás em Adson. O atacante devolve para Piton, que cruza na área, a bola passa direto por Cuesta e sobra para Lucas Freitas, livre na segunda trave, só empurrar para o gol.
Veja o segundo gol:
August 30, 2026
Aos 46 minutos da segunda etapa, Puma Rodríguez lança Ramon Rique na ponta direita, o jovem cruza para a área e David completa de cabeça para fazer o terceiro do Vasco.
Veja o terceiro gol:
August 30, 2026
No apagar das luzes! William cobra escanteio curto para Matheus Pereira, o meia levanta na área e Felipe Morais cabeceia livre para reduzir a vantagem.
Veja o gol:
August 30, 2026
Como foi Vasco x Cruzeiro?
O Vasco dominou as ações no primeiro tempo e criou as principais oportunidades em São Januário. Desde os minutos iniciais, a equipe vascaína mostrou intensidade, pressionou a saída do Cruzeiro e levou perigo, principalmente pelos lados do campo. Adson teve a melhor chance antes do gol, mas parou em grande defesa de Otávio. Colidio também apareceu bem, participando das principais jogadas ofensivas e levando perigo em finalização de fora da área. O Cruzeiro, por sua vez, apostou nos contra-ataques e teve poucas oportunidades claras.
A pressão do Vasco foi recompensada aos 32 minutos. Colidio disputou uma bola lançada na área com Matheus Henrique e levou a melhor, deixando Tchê Tchê em boas condições para finalizar. O volante invadiu a área e bateu rasteiro no canto para abrir o placar. Depois do gol, o Vasco seguiu em cima e acumulou chances, mas encontrou um Otávio inspirado. O goleiro do Cruzeiro fez uma sequência de boas defesas, incluindo uma intervenção espetacular em cabeçada de Lucho Rodríguez contra, e evitou que a vantagem vascaína fosse ainda maior antes do intervalo.
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No início da segunda etapa, o Cruzeiro começou adiantando as linhas e pressionando a saída de bola do Vasco, que tentava sair em ligação direta com o ataque. Em uma dessas escapadas rápidas, o Cruz-Maltino levou perigo com Adson, após chute de fora da área que passou perto da trave. Com a chance perdida, o Vasco seguiu no ataque e, após jogada ensaiada em escanteio, Lucas Piton cruzou na área e Lucas Freitas apareceu livre na área para marcar o segundo gol vascaíno na partida e ampliar a vantagem.
Com 2 a 0 no placar, o Vasco administrou a vantagem e cedeu poucos perigos de gol ao Cruzeiro, que pouco fez com a bola no pé. Em contra-ataques, o Cruz-Maltino ficou perto do terceiro, e já nos acréscimos, David ampliou para 3 a 0. Antes do apito final, deu tempo de Felipe Morais descontar para a Raposa, que deixou o marcador final em 3 a 1.
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