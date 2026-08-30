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Gol anulado em Flamengo x Botafogo divide opiniões: 'Vergonha'

Na primeira etapa Arthur Cabral marcou um gol, mas foi anulado

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 16:55
Atualizado há 28 minutos
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Arthur Cabral marcando o gol anulado em Flamengo e Botafogo
Arthur Cabral marcando o gol anulado em Flamengo e Botafogo (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

O clássico entre Flamengo e Botafogo começou com polêmica no Maracanã. Aos oito minutos do primeiro tempo, Arthur Cabral chegou a balançar as redes para o Alvinegro, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. O árbitro identificou toque no braço do atacante antes da finalização, mantendo o placar zerado.

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A jogada começou após erro de Pulgar na saída de bola. Montoro recuperou a posse, avançou até a entrada da área e cruzou de três dedos. Léo Pereira tentou cortar de carrinho, a bola desviou no zagueiro e sobrou para Arthur Cabral. O atacante dominou, girou rapidamente e finalizou de direita para vencer Rossi.

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➡️Veja gols em Flamengo x Botafogo: Samuel Lino marca duas vezes e Carrascal amplia

O lance, porém, foi revisado pelo árbitro de vídeo, que mostrou um toque da bola no braço de Arthur Cabral durante a sequência. Após a análise, o gol foi invalidado.

Veja o lance:

A decisão provocou opiniões divergentes entre torcedores nas redes sociais. Parte dos comentários considerou correta a anulação, enquanto outros questionaram a interpretação da arbitragem e compararam o lance com outras jogadas de mão.

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Veja o repercussão:

➡️Muitas mudanças e novo cenário: Botafogo reencontra o Flamengo no Brasileirão

Como foi Flamengo e Botafogo?

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Flamengo. É verdade que quem levou perigo primeiro foi o Botafogo, que chegou a balançar a rede com Arthur Cabral. No entanto, o VAR chamou o árbitro, que identificou toque do atacante com o braço na bola e anulou a jogada. O gol rubro-negro saiu aos 12 minutos, com Samuel Lino. Após um passe magistral de Jorginho, o atacante fez o facão, suportou o contato do marcador e finalizou para abrir o placar.

O jogador Carrascal do Flamengo comemora gol durante Partida entre Flamengo x Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro 2026 - Série A - realizada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, neste Domingo (30).
O jogador Carrascal do Flamengo comemora gol durante Partida entre Flamengo x Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro 2026 - Série A - realizada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, neste Domingo (30). (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Pouco depois, o time de Jardim voltou a balançar as redes, mas o bandeirinha assinalou impedimento. O Flamengo ainda criou outras oportunidades para ir ao intervalo com uma vantagem maior, diante de um Botafogo pouco reativo. Faltou, porém, capricho nas finalizações na primeira etapa, algo que tem sido recorrente nos últimos jogos.

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Botafogo voltou do intervalo com outro ritmo, pressionando um Flamengo acuado, com muita dificuldade para reagir. Após chegadas do Alvinegro, o Rubro-Negro, em contra-ataque, chegou a marcar, mas novamente teve o gol anulado por impedimento. Já na reta final da partida, voltou a levar mais perigo. O segundo gol saiu aos 40', mais uma vez com Samuel Lino. Carrascal marcou o terceiro e fechou a vitória.

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