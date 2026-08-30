Com baixas no time, Abel muda a escalação do Palmeiras para pegar o Mirassol
Equipes se enfrentam logo mais, às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão
O Palmeiras está pronto e escalado para enfrentar o Mirassol neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília_, no Estádio Campos Maia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira preparou algumas mudanças para este duelo.
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Sem o lateral-esquerdo Piquerez e o meia-atacante Jhon Arias, que tiveram lesões diagnosticadas nesta semana, o treinador escalou o Verdão com Arthur e Felipe Anderson, respectivamente para as posições. Mauricio se mantém na equipe, assim como a dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco López.
Escalação do Palmeiras:
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gómez e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Mauricio, Flaco López e Vitor Roque.
Desfalques: Barboza (preservado), Jefté (cirurgia no joelho direito), Piquerez (edema na coxa direita), Paulinho (lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita) e Ramón Sosa (lesão na coxa esquerda)
Campanha de Mirassol x Palmeiras
O Mirassol faz uma campanha de 24 pontos em 23 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe soma seis vitórias, seis empates e 11 derrotas, com 28 gols marcados e 36 sofridos. O aproveitamento é de 34,8%, e o time ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.
➡️Mirassol x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 51 pontos em 24 jogos. São 15 vitórias, seis empates e apenas três derrotas, além de 44 gols marcados e 20 sofridos. Com aproveitamento de 70,8%, o Verdão tem seis pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.
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