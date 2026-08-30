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Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota

Timão perdeu por 1 a 0 na Neo Química Arena

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 18:43
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Fernando Diniz na beira do campo em Corinthians e Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Fernando Diniz na beira do campo em Corinthians e Santos, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Correa/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Corinthians perdeu para o Santos por 2 a 0, neste domingo (30), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Após o resultado, torcedores do clube paulista se revoltaram com o treinador Fernando Diniz.

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O comandante da equipe foi apontado como um dos principais responsáveis pela derrota diante da equipe santista. Decisões do treinador ao longo da partida e a forma como o Corinthians jogou foram os principais alvos dos torcedores. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Corinthians x Santos?

A primeira etapa do clássico alvinegro foi marcada pelo equilíbrio e por chances para os dois lados. Pelo Corinthians, Matheus Bidu, Matheuzinho e Gustavo Henrique tiveram oportunidades, enquanto, pelo Peixe, Gabigol (que marcou, mas em impedimento) e Barreal arriscaram. O gol, porém, saiu em uma cobrança de falta de Neymar para o Santos. O atacante bateu, Hugo Souza resvalou na bola, que acertou a trave e sobrou para o volante Oliva, que havia entrado ao longo da primeira etapa na vaga do machucado Gustavinho, abrir o placar. O primeiro tempo terminou com seis cartões amarelos.

Christian Oliva comemora seu gol em partida entre Corinthians e Santos, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, na tarde deste domingo, dia 30 de agosto de 2026, na Neo Química Arena, em São Paulo-SP.
Christian Oliva comemora seu gol em partida entre Corinthians e Santos, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, na tarde deste domingo, dia 30 de agosto de 2026, na Neo Química Arena, em São Paulo-SP. (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

A segunda etapa teve o Corinthians dominante, com mais posse de bola e finalizações, mas pouca objetividade. O técnico Fernando Diniz abriu mão de um homem no meio-campo para colocar Pedro Raul e apostar em bolas alçadas na área. A principal chance ocorreu aos 33 minutos, quando Memphis cobrou escanteio e Raniele tentou de cabeça, mas mandou para fora. O Santos ainda teve uma chance de matar o jogo no final da partida, mas perdeu. Mesmo assim, terminou com os três pontos.

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