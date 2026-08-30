Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota Timão perdeu por 1 a 0 na Neo Química Arena

O Corinthians perdeu para o Santos por 2 a 0, neste domingo (30), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Após o resultado, torcedores do clube paulista se revoltaram com o treinador Fernando Diniz.

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O comandante da equipe foi apontado como um dos principais responsáveis pela derrota diante da equipe santista. Decisões do treinador ao longo da partida e a forma como o Corinthians jogou foram os principais alvos dos torcedores. Veja a repercussão abaixo:

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Até o Ramon diaz tinha esquema tático do que ele tá bizarro — 13 GHOST (@ghost_ghot4831) August 30, 2026

Ou o Fernando Diniz não estuda os adversários ou ele é ruim mesmo! Não tem condições a quantidade de vezes que o time joga contra elencos piores e ele toma um vareio, Dorival, Arthur Jorge, pezollano,Jorge Almiron e agora cuca, isso é inadmissível sendo o treinador do Corinthians — Carlos Gabriel (@Gabrielarleno) August 30, 2026

Se tirar os escanteios e faltas laterais o time do Fernando diniz nao faz gol



Que trabalho horrivel

Que técnico fraco — Mariano (@marianotablet) August 30, 2026

Do Fernando Diniz e Dorival... Nada de jogada trabalhada ou criatividade... Sinceramente, não sei como esse time vai melhorar. Olha a festa que a torcida fez e eles apresentaram esse futebol. TRISTE — CasluAlmeida (@almeidalucas788) August 30, 2026

É contar nos dedos os pontos, a meta novamente é 45 pontos. Mais um ano brigando pra não cair. — OAncapBR (@OAncapBR_) August 30, 2026

Time joga a 2 anos num esquema de 2 atacantes e aí o Diniz muda tudo pra colocar os horríveis Kaio Cesar e +1 (não importa quem seja). É muito limitado. — SCCP. HEAT (@sccpheat) August 30, 2026

Como foi Corinthians x Santos?

A primeira etapa do clássico alvinegro foi marcada pelo equilíbrio e por chances para os dois lados. Pelo Corinthians, Matheus Bidu, Matheuzinho e Gustavo Henrique tiveram oportunidades, enquanto, pelo Peixe, Gabigol (que marcou, mas em impedimento) e Barreal arriscaram. O gol, porém, saiu em uma cobrança de falta de Neymar para o Santos. O atacante bateu, Hugo Souza resvalou na bola, que acertou a trave e sobrou para o volante Oliva, que havia entrado ao longo da primeira etapa na vaga do machucado Gustavinho, abrir o placar. O primeiro tempo terminou com seis cartões amarelos.

Christian Oliva comemora seu gol em partida entre Corinthians e Santos, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, na tarde deste domingo, dia 30 de agosto de 2026, na Neo Química Arena, em São Paulo-SP. (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

A segunda etapa teve o Corinthians dominante, com mais posse de bola e finalizações, mas pouca objetividade. O técnico Fernando Diniz abriu mão de um homem no meio-campo para colocar Pedro Raul e apostar em bolas alçadas na área. A principal chance ocorreu aos 33 minutos, quando Memphis cobrou escanteio e Raniele tentou de cabeça, mas mandou para fora. O Santos ainda teve uma chance de matar o jogo no final da partida, mas perdeu. Mesmo assim, terminou com os três pontos.

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