Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota
Timão perdeu por 1 a 0 na Neo Química Arena
O Corinthians perdeu para o Santos por 2 a 0, neste domingo (30), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Após o resultado, torcedores do clube paulista se revoltaram com o treinador Fernando Diniz.
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O comandante da equipe foi apontado como um dos principais responsáveis pela derrota diante da equipe santista. Decisões do treinador ao longo da partida e a forma como o Corinthians jogou foram os principais alvos dos torcedores. Veja a repercussão abaixo:
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Até o Ramon diaz tinha esquema tático do que ele tá bizarro— 13 GHOST (@ghost_ghot4831) August 30, 2026
Ou o Fernando Diniz não estuda os adversários ou ele é ruim mesmo! Não tem condições a quantidade de vezes que o time joga contra elencos piores e ele toma um vareio, Dorival, Arthur Jorge, pezollano,Jorge Almiron e agora cuca, isso é inadmissível sendo o treinador do Corinthians— Carlos Gabriel (@Gabrielarleno) August 30, 2026
Se tirar os escanteios e faltas laterais o time do Fernando diniz nao faz gol— Mariano (@marianotablet) August 30, 2026
Que trabalho horrivel
Que técnico fraco
Do Fernando Diniz e Dorival... Nada de jogada trabalhada ou criatividade... Sinceramente, não sei como esse time vai melhorar. Olha a festa que a torcida fez e eles apresentaram esse futebol. TRISTE— CasluAlmeida (@almeidalucas788) August 30, 2026
É contar nos dedos os pontos, a meta novamente é 45 pontos. Mais um ano brigando pra não cair.— OAncapBR (@OAncapBR_) August 30, 2026
Time joga a 2 anos num esquema de 2 atacantes e aí o Diniz muda tudo pra colocar os horríveis Kaio Cesar e +1 (não importa quem seja). É muito limitado.— SCCP. HEAT (@sccpheat) August 30, 2026
Como foi Corinthians x Santos?
A primeira etapa do clássico alvinegro foi marcada pelo equilíbrio e por chances para os dois lados. Pelo Corinthians, Matheus Bidu, Matheuzinho e Gustavo Henrique tiveram oportunidades, enquanto, pelo Peixe, Gabigol (que marcou, mas em impedimento) e Barreal arriscaram. O gol, porém, saiu em uma cobrança de falta de Neymar para o Santos. O atacante bateu, Hugo Souza resvalou na bola, que acertou a trave e sobrou para o volante Oliva, que havia entrado ao longo da primeira etapa na vaga do machucado Gustavinho, abrir o placar. O primeiro tempo terminou com seis cartões amarelos.
A segunda etapa teve o Corinthians dominante, com mais posse de bola e finalizações, mas pouca objetividade. O técnico Fernando Diniz abriu mão de um homem no meio-campo para colocar Pedro Raul e apostar em bolas alçadas na área. A principal chance ocorreu aos 33 minutos, quando Memphis cobrou escanteio e Raniele tentou de cabeça, mas mandou para fora. O Santos ainda teve uma chance de matar o jogo no final da partida, mas perdeu. Mesmo assim, terminou com os três pontos.
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