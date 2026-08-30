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PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x Botafogo

Rubro-Negro venceu por 3 a 0 no Maracanã

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 18:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil
PC Oliveira concordou com a não marcação do pênalti em Flamengo e Botafogo (Foto: Reprodução)

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 na tarde deste domingo (30), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, esclareceu a polêmica sobre um possível pênalti em um lance envolvendo Pulgar e Vitinho.

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Aos 14 minutos do segundo tempo, o Pulgar entra numa dividida de bola com o Vitinho, do Botafogo, e pôe o pé na perna do jogador adversário.

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Veja o lance: