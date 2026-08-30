PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x Botafogo
Rubro-Negro venceu por 3 a 0 no Maracanã
PorFábia Anselmo Pessoa•Rio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 18:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 na tarde deste domingo (30), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, esclareceu a polêmica sobre um possível pênalti em um lance envolvendo Pulgar e Vitinho.
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Aos 14 minutos do segundo tempo, o Pulgar entra numa dividida de bola com o Vitinho, do Botafogo, e pôe o pé na perna do jogador adversário.
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Veja o lance:
🚨 Botafogo reclama de pênalti neste lance.— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 30, 2026
O que acharam? 👀 pic.twitter.com/LOARK5TZkv