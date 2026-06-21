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Mbappé elege o melhor do mundo entre Cristiano Ronaldo e Messi: 'É claro'

Astro francês elogia Lionel Messi e coloca o troféu coletivo acima de marcas

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 19:05
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mbappé demonstra tranquilidade ao comentar debates da imprensa e projeta duelo contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)
Mbappé demonstra tranquilidade ao comentar debates da imprensa e projeta duelo contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

Na véspera do confronto contra o Iraque pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, o atacante Kylian Mbappé foi o centro das atenções na Filadélfia, nos Estados Unidos. Durante a entrevista oficial deste domingo (21), o capitão da França foi questionado diretamente sobre quem ocupa o posto de número um do esporte em uma comparação que envolvia seu próprio nome, Haaland, Cristiano Ronaldo e Messi. O craque dos Bleus foi enfático na resposta.

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    Mbappé demonstra tranquilidade ao comentar debates da imprensa e projeta duelo contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)
    Mbappé demonstra tranquilidade ao comentar debates da imprensa e projeta duelo contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

    — O melhor entre nós quatro? Lionel Messi. Ele lidera o futebol mundial com o Cristiano. Para o meu entendimento, isso é incontestável — declarou o atleta, ressaltando a longevidade do craque argentino no mais alto nível técnico. Mbappé acrescentou que prefere deixar as comparações para a imprensa e os torcedores, mantendo o foco total na preparação para o duelo desta segunda-feira (22).

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    Após balançar as redes duas vezes na vitória por 3 a 1 contra Senegal na estreia, Mbappé alcançou a marca de 15 gols na história do torneio. O atacante está a apenas um gol de igualar o topo da lista de artilheiros, dividido atualmente pelo alemão Miroslav Klose e por Messi, que anotou um hat-trick na primeira rodada da Argentina nesta edição.

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    Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia, na Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia, na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

    Apesar da proximidade do feito histórico, o jogador de 27 anos garantiu que a quebra da marca individual fica em segundo plano.

    — Imaginava que o Messi balançaria as redes. Ele sempre cumpre esse papel. Minha meta principal é marcar para fazer o grupo evoluir na competição. Se os gols saírem, significa que estamos mais perto de avançar. Meu único desejo real é erguer a taça ao término do campeonato — explicou.

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    O camisa 10 também respondeu sobre sua postura analítica durante as atividades físicas da comissão técnica comandada por Didier Deschamps, onde frequentemente é visto observando o posicionamento dos companheiros. Questionado se o comportamento indica um futuro como treinador após a aposentadoria, o atleta desconversou, mas justificou o hábito pela paixão pelo esporte.

    — Não tenho certeza se assumirei o comando de um banco de reservas no futuro. A verdade é que sou apaixonado pelas engrenagens do jogo. Sinto necessidade de compreender os movimentos estruturais e antecipar o que pode ocorrer no gramado — pontuou.

    A França lidera sua chave e garante a vaga no mata-mata em caso de vitória sobre o Iraque. O confronto acontece às 18h (de Brasília), no encerramento da rodada do Grupo I.

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