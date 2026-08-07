Craque Neto critica trio após queda do Corinthians: 'Não dá'
Timão deu adeus à Copa do Brasil mesmo depois de vencer o Internacional
O Corinthians venceu o Internacional por 2 a 1, mas deu adeus à Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (6). Depois da partida de volta das oitavas de final, Craque Neto rasgou o Verbo e criticou alguns atletas do Timão.
Com o resultado, o time gaúcho prevaleceu com 3 a 2 no placar agregado e avançou no torneio. Na "Rádio Craque Neto", o ídolo do Corinthians não perdoou alguns jogadores pela eliminação precoce.
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— Perder para um time ruim desse é inacreditável. O Fernando Diniz botou quatro meio-campistas: Raniele, Matheus Pereira, Carrilo, André que jogou, demorou para tirar o Garro. O Pedro Raul fez o gol, mas não dá, né? Tomou um gol que era defensável pelo grande goleiro que é o Hugo. Perde para um time ruim, não falo do clube, é um absurdo - desabafou Neto após queda do Corinthians.
Como foi o jogo entre Corinthians e Internacional
O Corinthians pressionou o Internacional durante todo o primeiro tempo na Neo Química Arena. Com maior volume ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, com Kaio César, a equipe criou as principais chances de gol da partida. O prêmio veio aos 42 minutos, quando Rodrigo Garro cobrou falta, Matheus Cunha fez a defesa, mas Gustavo Henrique aproveitou o rebote para abrir o placar em Corinthians x Internacional.
O Corinthians voltou para o segundo tempo contra o Internacional com a mesma pressão. Já o Colorado passou a explorar mais os contra-ataques e, em uma bola lançada à frente, Alan Patrick conseguiu dominar e tocou para Bernabei, que acertou um forte chute e venceu Hugo Souza, empatando a partida. O Corinthians voltou a ficar à frente do placar aos 24 minutos, quando Matheus Bidu cruzou da esquerda e Pedro Raul subiu no segundo pau para mandar a bola para o gol.
O lateral Bernabei, aos 13 minutos do segundo tempo, recebeu belo passe do meia Alan Patrick e acertou um foguete no gol de Hugo Souza, empatando a partida. O gol abalou o Corinthians por alguns minutos e deu ainda mais tranquilidade ao Internacional, que passou a administrar a vantagem na classificação.
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