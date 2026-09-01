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Santos realiza último treino para clássico, com Neymar e Arthur juntos pela primeira vez

Peixe encerra preparação para duelo decisivo da Copa do Brasil na Vila Belmiro com novidades no time titular e ingressos esgotados

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
01/09/2026 18:30
Supervisionado porAndré Carbone,
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Arthur, Neymar e Gabigol juntos pela primeira vez no treino do Santos.
Arthur, Neymar e Gabigol juntos pela primeira vez no treino do Santos - (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos treinou, na tarde desta terça-feira (1º), visando ao duelo decisivo contra o Palmeiras, válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Além de fechar a preparação para a decisão, a atividade marcou a primeira vez em que Neymar e Arthur treinaram juntos desde a chegada do meia ao Peixe.

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O meia Arthur não poderá atuar contra o Palmeiras, mas já trabalha com o elenco de olho no duelo contra o Internacional, pela 26ª rodada do Brasileirão. Outra ausência sentida foi a do meia Gustavo Henrique, que foi substituído no clássico contra o Corinthians por conta de um incômodo e deve ficar fora do jogo.

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De resto, o elenco santista, contando com Neymar e Gabigol, treinou normalmente e realizou todas as atividades previstas pela comissão técnica. Ao contrário da partida de ida, na qual Neymar não participou e Gabigol não começou entre os titulares, a dupla de ataque deve iniciar entre os 11.

Outra mudança no time é a entrada de Gabriel Bontempo e Christian Oliva para completar o meio-campo ao lado de Willian Arão.

Provável escalação

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Gabigol, Neymar e Barreal.

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Ingressos esgotados para o clássico

A torcida do Santos esgotou, nesta segunda-feira (31), os ingressos para a partida contra o Palmeiras na Vila Belmiro.

De acordo com nota oficial publicada pelo clube, todas as entradas disponibilizadas para o confronto foram comercializadas. Porém, em caso de desistência, uma nova carga poderá ser liberada.

Esta será a segunda partida consecutiva na Vila Belmiro com carga de ingressos esgotada. Anteriormente, o Peixe teve casa cheia no empate contra o Mirassol, pela 24ª rodada do Brasileirão, com mais de 14 mil torcedores presentes.

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Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.
Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

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