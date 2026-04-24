Corinthians x Vasco – Palpites, análise e odds (26/04)

O Corinthians recebe o Vasco da Gama na Neo Química Arena neste domingo, 26 de abril de 2026, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O momento do Timão é delicado: a equipe comandada por Fernando Diniz, contratado em 7 de abril após a saída de Dorival Júnior, está na zona de rebaixamento e não vence na competição desde 19 de fevereiro. O cenário ainda inclui uma longa lista de desfalques, a derrota por 3 a 1 para o Fluminense na última rodada e a incerteza sobre a presença de público, devido a punição do STJD após os incidentes no clássico contra o Palmeiras.

O Vasco, por outro lado, chega em alta. Desde a chegada de Renato Gaúcho, em março, o time engatou bons resultados, incluindo a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Brasileirão e o triunfo por 2 a 0 diante do Paysandu pela Copa do Brasil. Mesmo com o momento mais favorável dos cariocas, o confronto carrega um peso recente importante: os clubes decidiram a Copa do Brasil de 2025, com vitória corintiana por 2 a 1, e se reencontram agora em contextos opostos na tabela.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

Fernando Diniz encontrou um Corinthians mergulhado em crise. Sem vitórias no Brasileirão há dois meses, o clube convive com um departamento médico lotado e resultados que ainda não acompanham a leve evolução vista em campo. A principal notícia positiva desde sua chegada é a recuperação de Rodrigo Garro, que soma três assistências em três jogos, mas a derrota por 3 a 1 para o Fluminense manteve o time na zona de rebaixamento.

O cenário fora de campo também pesa. O STJD puniu o clube após os incidentes no clássico contra o Palmeiras, com multa e perda de mando. O Corinthians tenta adiar o cumprimento da pena para garantir a presença da torcida neste domingo, mas a indefinição jurídica acaba interferindo diretamente na preparação e no ambiente do elenco.

Do outro lado, o Vasco da Gama vive momento mais estável sob o comando de Renato Gaúcho. A equipe ocupa a 10ª colocação com campanha equilibrada e vem de vitória relevante sobre o São Paulo, embora ainda apresente oscilações defensivas como visitante. O retrospecto recente também pesa: o Vasco nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena desde a inauguração, um dado que adiciona pressão a um confronto já carregado de urgência para os dois lados.

Outros palpites para Corinthians x Vasco

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O histórico geral do confronto favorece claramente o Corinthians. Em 129 partidas entre as equipes, o clube paulista soma 57 vitórias, contra 36 do Vasco da Gama, além de 36 empates. A superioridade também se reflete no recorte recente, com o time carioca sem vencer os últimos três encontros entre os dois.

Na temporada 2025, o domínio corintiano foi ainda mais evidente. Pelo Brasileirão, vitória por 3 a 0 na Neo Química Arena, com gols de Yuri Alberto, Memphis Depay e um gol contra, além do triunfo por 3 a 2 em São Januário no segundo turno. O capítulo final veio na decisão da Copa do Brasil, quando o Corinthians venceu por 2 a 1 no Maracanã e levantou o troféu, com participação decisiva novamente de Yuri Alberto e Memphis.

O duelo deste domingo também carrega um ingrediente especial fora das quatro linhas. Fernando Diniz, hoje no comando do Corinthians, dirigiu o Vasco por 56 partidas entre 2025 e 2026 antes de ser substituído por Renato Gaúcho. O reencontro entre os dois treinadores, agora em lados opostos, adiciona uma camada extra de tensão e interesse a um confronto já historicamente carregado.

Notícias de Corinthians x Vasco

Corinthians

O Corinthians chega para o confronto com uma lista extensa de desfalques, que ultrapassa dez jogadores. O lateral Matheuzinho cumpre suspensão de quatro jogos aplicada pelo STJD após expulsão no Dérbi contra o Palmeiras, e dificilmente terá a punição revertida a tempo. No gol, Hugo Souza também é problema: além de suspensão, apresenta desconforto muscular e deve dar lugar a Kauê Camargo.

O cenário físico do elenco preocupa. Kayke sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e está fora do restante da temporada, enquanto Memphis Depay segue em recuperação e não joga neste domingo. Outros nomes como Hugo Farias, Gui Negão, João Pedro Tchoca, Charles, Guilherme Amorim e Alex Santana completam a lista de baixas, enquanto André Luiz é dúvida e Allan ainda pode ser suspenso dependendo de julgamento em andamento.

Diante disso, Fernando Diniz deve recorrer aos reforços recentes para montar o time. Jesse Lingard já marcou pela equipe na Copa do Brasil e surge como alternativa ofensiva, ao lado de Zakaria Labyad. O volume de ausências força adaptações importantes na estrutura da equipe, especialmente no setor ofensivo.

Provável escalação do Corinthians (4-2-3-1): Kauê Camargo; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Breno Bidon e Raniele; Jesse Lingard, Rodrigo Garro e André Carrillo; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Vasco

Do outro lado, o Vasco da Gama chega em situação bem mais estável. Alan Saldivia retorna após suspensão, e Cauan Barros está recuperado de lesão no tornozelo. As únicas ausências confirmadas são Jair e Mateus Carvalho, ambos por problemas no joelho, enquanto Cuiabano e Paulo Henrique entram em campo pendurados, mas disponíveis para o confronto.

Provável escalação do Vasco (4-2-3-1): Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes e Tchê Tchê; Johan Rojas, Andrés Gómez e Cauan Barros; David. Técnico: Renato Gaúcho.

Destaques individuais de Corinthians x Vasco

Jogador destaque · Corinthians Rodrigo Garro 6 Assistências em 2026 — líder da Série A no período de Diniz 3 Assistências nos 3 primeiros jogos sob Fernando Diniz 7,47 Nota Sofascore com Diniz — melhor fase em 2026 1º Em ações com bola, passes decisivos e faltas sofridas na Série A desde 2024 Jogador destaque · Vasco da Gama Andrés Gómez 24 Finalizações no Brasileirão 2026 — líder absoluto da competição 21 Dribles certos no Brasileirão — 2º colocado na Série A 10 Assistências desde a estreia pelo Vasco — nenhum jogador da Série A deu mais 7,14 Nota Sofascore na temporada — convocado para a seleção colombiana em abril

Os Técnicos

Fernando Diniz assumiu o Corinthians em 7 de abril de 2026, substituindo Dorival Júnior, que deixou a equipe na 16ª colocação. Campeão da Copa Libertadores 2023 e da Recopa Sul-Americana pelo Fluminense, o treinador leva ao clube o seu conhecido "Dinizismo", baseado em posse de bola, pressão alta e liberdade posicional. O primeiro impacto foi positivo, especialmente com a evolução de Rodrigo Garro, que dobrou seu número de assistências em poucos jogos. Diniz também reencontra o Vasco da Gama, clube que comandou por 56 partidas entre 2025 e 2026.

Já Renato Gaúcho retornou ao Vasco em março de 2026 para sua terceira passagem. Conhecido pelo pragmatismo e pela capacidade de rápida organização, o técnico estruturou a equipe em um 4-2-3-1 compacto, priorizando transições rápidas e o jogo pelos lados, com destaque para Johan Rojas. A vitória sobre o São Paulo foi o ponto alto até aqui, mas o time ainda busca maior regularidade, sobretudo como visitante.

Análise Tática

Fernando Diniz deve manter o 4-2-3-1, com Rodrigo Garro centralizado na armação e responsável por conectar o meio-campo ao ataque do Corinthians. Sem Kayke e Memphis Depay, Jesse Lingard e André Carrillo devem atuar pelos lados, oferecendo mobilidade, infiltração e velocidade. A dupla de volantes, formada por Breno Bidon e Raniele, terá papel essencial na cobertura defensiva para liberar Garro na criação.

O principal ponto vulnerável do Corinthians está nas laterais defensivas. Com Pedro Milans substituindo Matheuzinho, o Vasco da Gama deve explorar esse setor, especialmente com Johan Rojas no um contra um. A tendência é que Renato Gaúcho direcione o jogo ofensivo por esse corredor, buscando vantagens em velocidade.

O Vasco deve se organizar em bloco médio, com Thiago Mendes e Tchê Tchê protegendo a entrada da área e reduzindo os espaços entre linhas. Andrés Gómez aparece como elo de transição, enquanto David atua como referência para segurar a bola e permitir a subida do time. Apesar da organização, os números mostram uma defesa vulnerável, já vazada em boa parte dos jogos, o que abre margem para o Corinthians criar oportunidades se Garro encontrar espaços.

A tendência é de um início mais aberto, com o Corinthians tentando impor pressão alta e o Vasco explorando transições rápidas. Com o passar do jogo, o desgaste e os desfalques do time paulista podem pesar, aumentando o espaço para os visitantes crescerem na segunda etapa.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x Vasco

🎯 Previsão de Placar Corinthians 2 x 1 Vasco da Gama O peso do histórico neste confronto específico é difícil de ignorar. O Vasco nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena, um dado que ganha relevância em um momento de pressão para os mandantes. Mesmo em meio à crise de resultados, o time paulista segue criando bem, especialmente pelo corredor central com Rodrigo Garro, enquanto Yuri Alberto mantém alta eficiência nas finalizações. O Vasco tem qualidade suficiente para ameaçar e deve encontrar espaços diante das fragilidades defensivas do adversário, especialmente em transições rápidas. Ainda assim, o contexto aponta para um Corinthians mais agressivo, impulsionado pela necessidade urgente de vitória para aliviar a situação na tabela. A tendência é de um jogo aberto, com o Timão saindo na frente e o Vasco respondendo ao longo da partida. O Vasco nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena desde a inauguração do estádio

desde a inauguração do estádio O Corinthians venceu os três últimos confrontos diretos com o Vasco, incluindo a final da Copa do Brasil de 2025 por 2 a 1

com o Vasco, incluindo a final da Copa do Brasil de 2025 por 2 a 1 Rodrigo Garro tem três assistências em três jogos com Fernando Diniz

com Fernando Diniz O Vasco sofreu gols em oito das 12 rodadas do Brasileirão 2026

Resumo dos palpites do Lance para Corinthians x Vasco