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Possível falta no gol do Flamengo contra o Inter vira assunto: 'Claríssima'

Lance aconteceu na origem da jogada

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 21:47
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Alan Patrick e Bruno Henrique em Internacional x Flamengo
Equipes se enfrentaram no Beira-Rio (Foto: Leonardo Mayer/Ag. F8/Folhapress)

O Internacional recebeu o Flamengo no Beira-Rio nesta quarta-feira (29), e uma possível falta na origem da jogada do gol dos visitantes gerou debate nas redes sociais. Após Samuel Lino balançar as redes de Matheus Cunha na reta final da partida do Brasileirão, alguns torcedores colorados pediram falta em Alan Patrick no início do lance.

➡️Internacional x Flamengo: veja chance perdida por Carrascal

Antes da finalização do camisa 16 do time comandado por Leonardo Jardim, o camisa 10 da equipe mandante perdeu uma dividida que, para alguns internautas, configurou lance faltoso.

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Veja a reação de alguns torcedores:

Samuel Lino durante Internacional x Flamengo
Samuel Lino, do Flamengo, marcou contra o Internacional no Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo entre Internacional e Flamengo no Brasileirão?

Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

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Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

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