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Matheus Cunha vira assunto em Internacional x Flamengo: 'Não defendia'

Jogador faz estreia pelo Colorado contra ex-clube

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 20:12
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Matheus Cunha e jogadores do Internacional entram em campo contra o Flamengo
Matheus Cunha e jogadores do Internacional entram em campo contra o Flamengo (Foto: Divulgação/Internacional)

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão. O confronto marca a estreia do goleiro Matheus Cunha como jogador do Colorado. O ex-Rubro-Negro carioca chegou recentemente ao clube após uma passagem pelo Cruzeiro.

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Diante do cenário, não demorou muito para o arqueiro chamar a atenção dos torcedores que acompanhavam a partida. Logo no início, Matheus Cunha foi responsável por parar a primeira investida do ataque do Flamengo.

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Aos seis minutos do primeiro tempo, o atacante Jorge Carrascal teve uma boa oportunidade de marcar, mas parou no arqueiro após arriscar um chute cruzado de dentro da área. O lance repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo:

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Matheus Cunha no Internacional

O goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro, chegou na última quarta-feira (15) a Porto Alegre para assinar contrato com o Internacional. O arqueiro é um dos reforços do Colorado para o semestre final da temporada.

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Segundo apurou o Lance!, os contatos iniciais ocorreram há um mês. A equipe gaúcha tentou a contratação de Contreras, do Barcelona de Guayaquil, mas a pedida dos equatorianos fez os gaúchos desistirem do negócio.

Com a desistência, o Inter voltou suas atenções ao arqueiro celeste que não tinha espaço na Toca da Raposa II.

Contratado após o fim do vínculo com o Flamengo, o camisa 31 chegou a Belo Horizonte para ser reserva imediato de Cássio e teve sua oportunidade. O arqueiro titular sofreu lesão multiligamentar no joelho e ficou fora de combate após o jogo contra o Rubro-Negro.

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Porém, Matheus Cunha não aproveitou as oportunidades que teve no Cabuloso. Nesta temporada, ele soma 12 partidas, sendo 10 como titular, e 13 gols sofridos, média de 1,1 por jogo. Além disso, tem média de 1,4 defesas por partida. Apesar de não apresentar falhas graves, o arqueiro não transmitiu a segurança esperada, como na derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica no Mineirão, e perdeu sua vaga para Otávio.

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Matheus Cunha aquece no Mineirão
Matheus Cunha aquece no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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