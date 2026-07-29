Matheus Cunha vira assunto em Internacional x Flamengo: 'Não defendia'
Jogador faz estreia pelo Colorado contra ex-clube
Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão. O confronto marca a estreia do goleiro Matheus Cunha como jogador do Colorado. O ex-Rubro-Negro carioca chegou recentemente ao clube após uma passagem pelo Cruzeiro.
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Diante do cenário, não demorou muito para o arqueiro chamar a atenção dos torcedores que acompanhavam a partida. Logo no início, Matheus Cunha foi responsável por parar a primeira investida do ataque do Flamengo.
Aos seis minutos do primeiro tempo, o atacante Jorge Carrascal teve uma boa oportunidade de marcar, mas parou no arqueiro após arriscar um chute cruzado de dentro da área. O lance repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo:
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No Flamengo o Matheus Cunha não defendia essa bola do Carrascal.— DrHouse_FLA TETRA (@DrHouse_FLA) July 29, 2026
matheus cunha tomaria esses gols contra qualquer outro time— caioziN ᶜʳᶠ 🇹🇷 (@B16caio) July 29, 2026
mas pelo visto o poder Flamengo não para de crescer
pronto, vai fechar o gol agr o tal do Matheus Cunha— 𝓜𝓪𝓽𝓱𝓮𝓾𝓼 𝓙𝓪𝓬ó 🦊 (@MattheusJaco) July 29, 2026
hoje o matheus cunha vira o neuer— ɪsabella. 27/45 (@_isabellacec) July 29, 2026
Flamengo ainda não entendeu que quem tá no gol do inter é o Matheus Cunha, é só chutar no gol !— FORA LEONARDO JARDIM (@Crf__diego) July 29, 2026
Matheus Cunha no Internacional
O goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro, chegou na última quarta-feira (15) a Porto Alegre para assinar contrato com o Internacional. O arqueiro é um dos reforços do Colorado para o semestre final da temporada.
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Segundo apurou o Lance!, os contatos iniciais ocorreram há um mês. A equipe gaúcha tentou a contratação de Contreras, do Barcelona de Guayaquil, mas a pedida dos equatorianos fez os gaúchos desistirem do negócio.
Com a desistência, o Inter voltou suas atenções ao arqueiro celeste que não tinha espaço na Toca da Raposa II.
Contratado após o fim do vínculo com o Flamengo, o camisa 31 chegou a Belo Horizonte para ser reserva imediato de Cássio e teve sua oportunidade. O arqueiro titular sofreu lesão multiligamentar no joelho e ficou fora de combate após o jogo contra o Rubro-Negro.
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Porém, Matheus Cunha não aproveitou as oportunidades que teve no Cabuloso. Nesta temporada, ele soma 12 partidas, sendo 10 como titular, e 13 gols sofridos, média de 1,1 por jogo. Além disso, tem média de 1,4 defesas por partida. Apesar de não apresentar falhas graves, o arqueiro não transmitiu a segurança esperada, como na derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica no Mineirão, e perdeu sua vaga para Otávio.
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