logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Quem narra Inter x Flamengo após demissão de Rômulo e saída de Galvão?

Duelo é válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 18:28
Favorite o Lance! no Google
Romulo Mendonça e Galvão Bueno
Galvão e Rômulo Mendonça não fazem mais parte da equipe do Prime Vídeo (Foto: Montagem/Lance!)

O duelo entre Internacional e Flamengo, nesta quarta-feira (29), terá uma novidade na transmissão do Prime Video. Após a demissão de Rômulo Mendonça e a saída de Galvão Bueno do projeto esportivo da plataforma, o narrador Marcelo do Ó será o responsável por comandar a partida exclusiva do serviço de streaming.

A mudança acontece em meio a uma reformulação na equipe de transmissão do Prime Video. Rômulo Mendonça deixou o canal após a polêmica envolvendo a repórter Alicia Ambrosio, enquanto Galvão Bueno também não faz mais parte do time da plataforma.

continua após a publicidade

➡️Por que Internacional x Flamengo não vai passar no Premiere?

Com as mudanças, Marcelo do Ó foi escolhido para assumir a narração do confronto entre Internacional e Flamengo. O profissional já vinha atuando em transmissões esportivas e será o responsável por conduzir um dos jogos de maior destaque da rodada.

A bola rola às 19h30 (Brasília), no Beira-Rio, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre Internacional e Flamengo terá transmissão exclusiva do Prime Video, que possui o direito de exibir um jogo por rodada de forma exclusiva.

continua após a publicidade
Escudos de Internacional x Flamendo para Palpites de Campeonato Brasileiro
Internacional x Flamengo (Arte: Lance/Imago)

Flamengo x Internacional no primeiro turno

No primeiro turno do Brasileirão desse ano, Flamengo e Internacional empataram por 1 a 1 no Maracanã. O Colorado abriu o placar com BorréArrascaeta deixou tudo igual para o Rubro-Negro, de Filipe Luís, que saiu vaiado pela torcida.

Internacional chega pressionado para a partida contra o Flamengo. Após a derrota por 2 a 0 para o Athletico, fora de casa, torcedores foram ao Beira-Rio com faixas de protesto.

continua após a publicidade

Para a partida desta quarta-feira, o Inter terá o retorno do técnico Paulo Pezzolano, que não ficou à beira do campo contra o Furacão por conta da morte de sua mãe.

Por outro lado, os volantes Benjamin e Thiago Maia e o atacante João Victor, que estão no departamento médico, não ficam à disposição em Internacional x Flamengo. O mesmo vale para o zagueiro Victor Gabriel, suspenso pela STJD por entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Flamengo, por outro lado, também chega pressionado contra o Internacional, mas por um cenário diferente. Os torcedores ficaram na bronca com o empate com gosto amargo diante do São Paulo na última rodada, quando a equipe de Leonardo Jardim desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras.

Para o jogo no Beira-Rio, o treinador terá o retorno de Carrascal, que está de volta após cumprir três jogos de suspensão impostos pelo STJD. Já Léo Ortiz, que se recuperou de lesão e vem treinando com o grupo, deve ser relacionado. Há a expectativa de Paquetá voltar a ser relacionado.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em jogos do Internacional e do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Rosamaria, de frente e com uniforme azul, realiza movimento de ataque com a mão direita; bloqueio duplo da Turquia, de uniforme vermelho, pulam com os dois braços estendidos para tentar bloqueá-la

Fora de Campo

Final da VNL Feminina registra a maior audiência do Sportv2 em 2026

Há 45 minutos
Deossa em ação pelo Real Bétis

Fora de Campo

Torcida do Vasco reage a Deossa em Real Bétis x Lyon: 'Não acredito'

Há 1 hora
Beira-Rio: como chegar e onde é cada portão

Fora de Campo

Por que Internacional x Flamengo não vai passar no Premiere?

Há 1 hora
Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol

Fora de Campo

Comentarista da ESPN projeta jogo do Vasco na Sul-Americana

Há 7 horas
Samuel Lino Flamengo

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo se declaram a Samuel Lino: 'O melhor'

Há 7 horas
Evander e Müller trocam as coroas (Foto: Reprodução/Instagram)

Fora de Campo

Ex-Vasco vence Thomas Müller em torneio individual da MLS

Há 8 horas
Mais LANCE!
Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026

Neymar indica fim de carreira na Seleção e vira assunto: 'Isso aí'

Neymar em ação durante Santos x UCV pela Copa Sul-Americana

Neymar virou assunto em classificação do Santos: 'Não julgo'

Glenda Kozlowski está na Band desde setembro de 2020

Glenda Kozlowski revela diagnóstico e explica afastamento da Band

James rodríguez em campo

Avião com James Rodríguez sofre pane no motor antes de decolar e provoca susto

Miguelito e jogadores do Santos comemorando gol de empate contra o UCV

Gol perdido em Santos x UCV choca torcedores: 'Não é possível'

Jogadores do Santos e UCV em ação pela Copa Sul-Americana

Torcedores se revoltam com falha de titular em Santos x UCV: 'Inacreditável'

Ilsinho já vestiu a camisa do Palmeiras

Ilsinho critica decisão de Danilo, do Botafogo: 'Vai se arrepender'

Lula

Lula diz que só usa camisa do Corinthians e do Vasco: 'Flamengo, não'

Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso

Gabriel Martinelli e Isabella Rousso se casam em cerimônia intimista

Ana Thaís Matos durante o Seleção Sportv comentando renovação de Memphis com o Corinthians

Ana Thaís critica contrato de Memphis com o Corinthians: 'Mal feito'

Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Maestro Júnior analisa polêmica de Neymar com jogadores do Santos: 'Não tem'

Paulinho, do Palmeiras, em ação na partida contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

Desfalque de Paulinho em Palmeiras x Vitória viraliza: 'Nunca vi'

Jogadores do Botafogo comemoram gol contra o Cruzeiro

Jogador do Botafogo impressiona estrangeiros: 'Encantador'