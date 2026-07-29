Quem narra Inter x Flamengo após demissão de Rômulo e saída de Galvão? Duelo é válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro

O duelo entre Internacional e Flamengo, nesta quarta-feira (29), terá uma novidade na transmissão do Prime Video. Após a demissão de Rômulo Mendonça e a saída de Galvão Bueno do projeto esportivo da plataforma, o narrador Marcelo do Ó será o responsável por comandar a partida exclusiva do serviço de streaming.

A mudança acontece em meio a uma reformulação na equipe de transmissão do Prime Video. Rômulo Mendonça deixou o canal após a polêmica envolvendo a repórter Alicia Ambrosio, enquanto Galvão Bueno também não faz mais parte do time da plataforma.

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➡️Por que Internacional x Flamengo não vai passar no Premiere?

Com as mudanças, Marcelo do Ó foi escolhido para assumir a narração do confronto entre Internacional e Flamengo. O profissional já vinha atuando em transmissões esportivas e será o responsável por conduzir um dos jogos de maior destaque da rodada.

A bola rola às 19h30 (Brasília), no Beira-Rio, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre Internacional e Flamengo terá transmissão exclusiva do Prime Video, que possui o direito de exibir um jogo por rodada de forma exclusiva.

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Internacional x Flamengo (Arte: Lance/Imago)

Flamengo x Internacional no primeiro turno

No primeiro turno do Brasileirão desse ano, Flamengo e Internacional empataram por 1 a 1 no Maracanã. O Colorado abriu o placar com Borré. Arrascaeta deixou tudo igual para o Rubro-Negro, de Filipe Luís, que saiu vaiado pela torcida.

O Internacional chega pressionado para a partida contra o Flamengo. Após a derrota por 2 a 0 para o Athletico, fora de casa, torcedores foram ao Beira-Rio com faixas de protesto.

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Para a partida desta quarta-feira, o Inter terá o retorno do técnico Paulo Pezzolano, que não ficou à beira do campo contra o Furacão por conta da morte de sua mãe.

Por outro lado, os volantes Benjamin e Thiago Maia e o atacante João Victor, que estão no departamento médico, não ficam à disposição em Internacional x Flamengo. O mesmo vale para o zagueiro Victor Gabriel, suspenso pela STJD por entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro.

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O Flamengo, por outro lado, também chega pressionado contra o Internacional, mas por um cenário diferente. Os torcedores ficaram na bronca com o empate com gosto amargo diante do São Paulo na última rodada, quando a equipe de Leonardo Jardim desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras.

Para o jogo no Beira-Rio, o treinador terá o retorno de Carrascal, que está de volta após cumprir três jogos de suspensão impostos pelo STJD. Já Léo Ortiz, que se recuperou de lesão e vem treinando com o grupo, deve ser relacionado. Há a expectativa de Paquetá voltar a ser relacionado.

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