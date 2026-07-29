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Veja gol em Internacional x Flamengo: Vitinho abre o placar

Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 20:10
Atualizado há 0 minutos
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Alan Patrick em ação durante Internacional x Flamengo pelo Brasileirão
Alan Patrick em ação durante Internacional x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

O Internacional abriu o placar contra o Flamengo, nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Vitinho foi o responsável por balançar as redes para a equipe colorada aos 26 minutos do primeiro tempo.

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Em uma transição ofensiva rápida, Carbonero recebeu um belo passe de Alan Patrick para invadir a àrea rubro-negra livre. Na finalização, o jogador parou no goleiro Rossi, porém no rebote estava Vitinho, que conseguiu finalizar de longe para marcar. Veja o lance abaixo:

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Na segunda etapa, Samuel Lino empatou para o Rubro-Negro. O gol aconteceu aos 35 minutos. Tudo começou quando Arrascaeta acertou um passe milimétrico que deixou Pedro de frente para o gol. O camisa 9, por sua vez, parou em Mathues Cunha, que fez uma boa defesa.

No rebote, Bruno Henrique ajeitou para Lino, que chutou de primeira para marcar. Veja abaixo:

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