Veja gol em Internacional x Flamengo: Vitinho abre o placar
Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão
O Internacional abriu o placar contra o Flamengo, nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Vitinho foi o responsável por balançar as redes para a equipe colorada aos 26 minutos do primeiro tempo.
➡️ Por que Internacional x Flamengo não vai passar no Premiere?
Em uma transição ofensiva rápida, Carbonero recebeu um belo passe de Alan Patrick para invadir a àrea rubro-negra livre. Na finalização, o jogador parou no goleiro Rossi, porém no rebote estava Vitinho, que conseguiu finalizar de longe para marcar. Veja o lance abaixo:
➡️ Quem narra Inter x Flamengo após demissão de Rômulo e saída de Galvão?
Internacional 1 x 0 Flamengo— Colorados da Bola (@bola_colorada) July 29, 2026
⚽ Vitinho
🏆 Brasileirão - 21° rodada pic.twitter.com/3AdycP5w9u
Na segunda etapa, Samuel Lino empatou para o Rubro-Negro. O gol aconteceu aos 35 minutos. Tudo começou quando Arrascaeta acertou um passe milimétrico que deixou Pedro de frente para o gol. O camisa 9, por sua vez, parou em Mathues Cunha, que fez uma boa defesa.
No rebote, Bruno Henrique ajeitou para Lino, que chutou de primeira para marcar. Veja abaixo:
🚨 GOOOL! Samuel Lino!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 30, 2026
Internacional 1 - [1] Flamengo pic.twitter.com/ySaSB1igqY
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
➡️ Aposte em jogos do Internacional e do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Possível pênalti em Vasco x Ind. Medellín revolta torcedores: 'Piada'Há 2 minutos
Fora de Campo
Simon dispara contra arbitragem em Vasco x Ind. Medellín: 'Acabar o futebol'Há 21 minutos
Fora de Campo
Novo impedimento semiautomático contra o Flamengo viraliza: 'Loucura'Há 29 minutos
Vasco
Veja o gol da vitória do Vasco sobre o Ind. Medellín na Sul-AmericanaHá 29 minutos
Fora de Campo
Gol perdido em Internacional x Flamengo repercute: 'Jogou no lixo'Há 59 minutos
Fora de Campo
Matheus Cunha vira assunto em Internacional x Flamengo: 'Não defendia'Há 1 hora
Mais LANCE!