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Mbappé elogia Mourinho no Real Madrid: 'Sabe ganhar'

Atacante espera voltar a vencer títulos com o clube espanhol

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 11:15
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Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Villarreal, pela La Liga
Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Villarreal, por La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)

Atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé elogiou a chegada de José Mourinho na equipe merengue nessa temporada. Em entrevista aos canais oficiais do clube, o centroavante francês aprovou a mentalidade do treinador português.

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- Penso que é muito positivo ter um treinador como o Mourinho, que sabe como ganhar, que sabe a direção. Cada jogador está encantado de ter um técnico que sabe para onde vai e é muito bom para a gente.

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Após duas temporadas no Real Madrid, Mbappé sonha em conquistar títulos relevantes sob comando de José Mourinho. Desde sua chegada, o francês venceu apenas uma Supercopa da Europa e um Intercontinental de Clubes.

- Estou seguro de que vamos voltar a ganhar títulos. É o que queremos e vai acontecer, sinto que a equipe tem vontade. Vamos estar focados durante todo o ano para dar alegrias aos madridistas.

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Nas duas últimas temporadas, Mbappé encerrou a temporada como artilheiro do Real Madrid e inicia um novo ano sob comando de José Mourinho pela primeira vez em sua carreira. O atacante espera se livrar das lesões que o afastaram do campo em 2025/2026 e voltar a ser protagonista na equipe merengue.

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