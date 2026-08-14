Mbappé elogia Mourinho no Real Madrid: 'Sabe ganhar'
Atacante espera voltar a vencer títulos com o clube espanhol
Atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé elogiou a chegada de José Mourinho na equipe merengue nessa temporada. Em entrevista aos canais oficiais do clube, o centroavante francês aprovou a mentalidade do treinador português.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
- Penso que é muito positivo ter um treinador como o Mourinho, que sabe como ganhar, que sabe a direção. Cada jogador está encantado de ter um técnico que sabe para onde vai e é muito bom para a gente.
Após duas temporadas no Real Madrid, Mbappé sonha em conquistar títulos relevantes sob comando de José Mourinho. Desde sua chegada, o francês venceu apenas uma Supercopa da Europa e um Intercontinental de Clubes.
- Estou seguro de que vamos voltar a ganhar títulos. É o que queremos e vai acontecer, sinto que a equipe tem vontade. Vamos estar focados durante todo o ano para dar alegrias aos madridistas.
Nas duas últimas temporadas, Mbappé encerrou a temporada como artilheiro do Real Madrid e inicia um novo ano sob comando de José Mourinho pela primeira vez em sua carreira. O atacante espera se livrar das lesões que o afastaram do campo em 2025/2026 e voltar a ser protagonista na equipe merengue.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Barcelona prepara terceira oferta por Rodri, e Maresca não descarta saída do meia: 'Janela aberta'Há 14 minutos
Atlético Mineiro
Oficial! Atlético anuncia a contratação do volante FredHá 15 minutos
Futebol Internacional
Culpa do Vento? Di María lamenta empate contra o CorinthiansHá 43 minutos
Futebol Internacional
Sem definição por Álvarez, Barcelona considera contratar Luis SuárezHá 1 hora
Copa do Mundo
Entenda o xadrez político que ameaça a presidência de Infantino na FifaHá 4 horas
Futebol Internacional
André sonha com Seleção em novo ciclo e explica importância de Diniz na carreiraHá 4 horas
Mais LANCE!