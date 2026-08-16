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Gol de reforço do Real Madrid vira recado a Endrick: 'Difícil'

Clube espanhol enfrenta o Schalke 04 em amistoso de pré-temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 13:30
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Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)
Endrick em ação pelo Real Madrid durante pré-temporada europeia (Foto: X/@realmadrid)

O Real Madrid vence o Schalke 04 por 3 a 0, neste domingo (16), na Alemanha, por um amistoso de pré-temporada. Em campo, o atacante Carlos Espí, novo reforço da equipe merengue, foi responsável por marcar o terceiro gol do confronto.

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O feito do jogador fez o brasileiro Endrick receber mensagens de torcedores sobre o futuro da carreira. Após rumores de uma possível saída na atual janela de transferência, o atacante ficou no elenco do Real Madrid para a atual temporada, mas a disputa por posição está intensa.

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Além de Mbappé, titular absoluto da equipe de José Mourinho, Carlos Espí é outro jogador que concorre a vaga no ataque do Real Madrid. O gol contra o Schalke 04 foi o segundo do espanhol desde a chegada ao novo clube, ele já participou de quatro jogos.

O desempenho tem sido melhor de que Endrick. Diante deste cenário, torcedores repercutiram sobre o futuro do camisa 9 no Real Madrid. Veja abaixo:

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Tradução: "Segundo gol de Espí pelo Real Madrid".

Tradução: "Espi é melhor que Endrick, mas vocês não estão prontos pra essa conversa".

Tradução: "Viu o gol que o Espi marcou. Não tem como o Endrick jogar nesse time essa temporada".

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