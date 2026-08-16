Gol de reforço do Real Madrid vira recado a Endrick: 'Difícil' Clube espanhol enfrenta o Schalke 04 em amistoso de pré-temporada

O Real Madrid vence o Schalke 04 por 3 a 0, neste domingo (16), na Alemanha, por um amistoso de pré-temporada. Em campo, o atacante Carlos Espí, novo reforço da equipe merengue, foi responsável por marcar o terceiro gol do confronto.

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O feito do jogador fez o brasileiro Endrick receber mensagens de torcedores sobre o futuro da carreira. Após rumores de uma possível saída na atual janela de transferência, o atacante ficou no elenco do Real Madrid para a atual temporada, mas a disputa por posição está intensa.

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Além de Mbappé, titular absoluto da equipe de José Mourinho, Carlos Espí é outro jogador que concorre a vaga no ataque do Real Madrid. O gol contra o Schalke 04 foi o segundo do espanhol desde a chegada ao novo clube, ele já participou de quatro jogos.

O desempenho tem sido melhor de que Endrick. Diante deste cenário, torcedores repercutiram sobre o futuro do camisa 9 no Real Madrid. Veja abaixo:

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El segundo gol de Espí en esta pretemporada con el Real Madrid. ⚽⛏️ pic.twitter.com/RU1BdfNNGi — ⭐⭐ (@SeleccionRojita) August 16, 2026

Tradução: "Segundo gol de Espí pelo Real Madrid".

carlos espí marcando gol, vai ficar difícil pro menino endrick desse jeito — jhon (@jhojhon_) August 16, 2026

É gente, esse Carlos Espí…não consigo não me iludir. Me desculpe. — Manoela (@manoelasntss) August 16, 2026

Espi is better than endrick but yall not ready for that convo — p (@rmaparisse) August 16, 2026

Tradução: "Espi é melhor que Endrick, mas vocês não estão prontos pra essa conversa".

See goal wey Espi score.



There's no way Endrick will make it in this squad this season olouhun — 'Durαmαn🔻 (@walejobbs) August 16, 2026

Tradução: "Viu o gol que o Espi marcou. Não tem como o Endrick jogar nesse time essa temporada".

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