Cristiano Ronaldo indica aposentadoria: 'Provavelmente meu último ano'
Jogador deu entrevista à Vogue e falou sobre seus planos para o futuro
Cristiano Ronaldo revelou que a temporada 2026/27 pode marcar o fim de sua carreira no futebol profissional. Aos 41 anos, o astro português afirmou que este deve ser seu último ano nos gramados e indicou que já começa a se preparar para uma nova fase da vida. A declaração foi dada em entrevista à revista "Vogue", em uma conversa relacionada ao recente casamento com Georgina Rodríguez.
— Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espetacular — afirmou Cristiano Ronaldo.
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Antes de encerrar a carreira, Cristiano Ronaldo ainda tem uma marca histórica a perseguir: os mil gols oficiais. O português está a menos de 30 gols do feito e tem contrato com o Al-Nassr até julho de 2027, quando terá 42 anos. A reta final pode, portanto, unir a busca pelo número inédito à última temporada do astro nos gramados.
Cristiano Ronaldo já pensa na vida após o futebol
Apesar de ainda não estabelecer uma data definitiva para a aposentadoria, Cristiano Ronaldo afirmou que seu futuro está planejado. O atacante reconheceu que deixar o futebol representará uma mudança significativa depois de 25 anos dedicados à carreira profissional, mas disse já pensar em atividades para ocupar a rotina.
— Meu futuro está todo planejado. Tenho tantas coisas que me mantêm ocupado que é difícil destacar apenas uma. Como o futebol pode deixar um grande vazio, é preciso preencher o tempo de várias formas, não apenas uma. E também divertir-me mais, viajar mais, ver e jogar padel, que gosto muito, e continuar a desfrutar do que conquistei — declarou.
A fala de Ronaldo também revela uma preocupação com o período posterior aos gramados. O português destacou o peso dos sacrifícios acumulados durante a carreira e apontou o desejo de aproveitar mais momentos fora do futebol.
— Porque, afinal, foram 25 anos com muitos sacrifícios — completou.
A entrevista aconteceu poucos dias depois do casamento de Cristiano Ronaldo com Georgina Rodríguez. O casal oficializou a relação após anos juntos e aproveitou o período de férias do jogador, que retornou recentemente aos trabalhos com o Al-Nassr.
Meta dos mil gols pode marcar reta final
A proximidade da aposentadoria ocorre justamente quando Cristiano Ronaldo está perto de alcançar um dos números mais expressivos de sua carreira. O atacante soma 976 gols em 1.330 partidas oficiais e precisa de menos de 30 para chegar aos mil, marca que ainda não foi alcançada por nenhum jogador no futebol de alto nível.
Cristiano Ronaldo voltou aos trabalhos do Al Nassr após as férias e acompanhou das arquibancadas a vitória por 3 a 0 sobre o Al Fateh na estreia da equipe no campeonato saudita. O português não entrou em campo na partida.
O contrato com o clube saudita vai até julho de 2027. Caso cumpra o vínculo, Ronaldo chegará aos 42 anos durante o período em que sua carreira poderá chegar ao fim.
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