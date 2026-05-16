Atitude de Cristiano Ronaldo após vice do Al-Nassr causa revolta: 'Precisa parar'

O Al-Nassr perdeu para o Gamboa Ozaka por 1 a 0, na tarde deste sábado (16), na grande final da ACL Two (segunda competição mais importante da Ásia). Depois do vice-campeonato, uma atitude de Cristiano Ronaldo causou revolta em torcedores nas redes sociais.

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Os japoneses venceram o confronto com gol de Hummet, no primeiro tempo, e tiraram a chance de título continental do astro português com o Al-Nassr. Cristiano Ronaldo não ficou para receber a medalha com os companheiros, e o gesto não pegou bem nas redes sociais.

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Quando as imagens repercutiram, a reação dos torcedores não foi positiva. Veja a cena e os comentários sobre a atitude de Cristiano Ronaldo depois do vice do Al-Nassr abaixo:

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Cristiano Ronaldo lamenta derrota do Al-Nassr para o Gamba Osaka (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

Veja cena e reação dos torcedores após atitude de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Tradução sobre o astro: Estamos geograficamente conectados, mas a diferença entre nós é de mil anos-luz. Além disso, até o capitão deles, Cristiano Ronaldo, não respeitou a camisa e fugiu no momento em que recebeu sua medalha de vice-campeão.

Tradução sobre Cristiano Ronaldo após vice com o Al-Nassr: Patético como sempre. Ele nunca respeita o adversário.

Tradução sobre o astro português: Ele deveria se aposentar, velho sem modos e não sendo um exemplo como capitão.

Tradução sobre o astro português: Ronaldo sempre agindo assim sempre que não consegue o que queria, que perdedor ruim.

Tradução sobre Cristiano Ronaldo após vice do Al-Nassr: Ele precisa parar de fazer esse tipo de coisas Ele é um modelo para a geração jovem e é isso que Mbappé está tentando imitar, o que é muito ruim

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