Campeões do mundo com a Seleção debatem convocação de Neymar para a Copa do Mundo

Faltando pouco mais de três dias para o anúncio dos 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo, um grande debate ainda permanece: Neymar deve ser convocado. Em evento de um dos patrocinadores da Seleção Brasileira na tarde desta sexta-feira (15), três campeões do mundo com a camisa do Brasil opinaram sobre a presença do camisa 10 do Santos.

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— Se você for analisar hoje, o que o Neymar representa como jogador, ele faz a diferença. Hoje ele está numa sequência até boa, fez sete jogos seguidos… Agora, ele não perdeu a qualidade de jogar futebol, a qualidade ele tem, o que preocupa muito é fisicamente, como ele está? E se machuca no primeiro jogo… Mas é um jogador que faz a diferença. Ele jogou três Copas e não fez a diferença, quando estava bem. Hoje há uma necessidade, temos bons e ótimos jogadores, mas igual Neymar não tem — afirmou Rivelino, campeão com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970.

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Membro da comissão técnica da Seleção Brasileira, o coordenador de goleiros Taffarel evitou comentar muito o assunto, mas conseguiu analisar o jogador sem entrar em polêmica.

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— Essa não é minha função, mas posso falar do Neymar porque trabalhei muito tempo com ele na seleção. É uma grande pessoa, todo mundo gosta muito, todos os jogadores, e eu admiro muito como ele realmente incorpora essa coisa de seleção brasileira. Os números dele na Seleção Brasileira são impressionantes — analisou Taffarel, que depois completou.

Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

— Vi esses últimos jogos e gostei bastante, está jogando tipo um falso 9. Fica muito próximo do gol, tem uma movimentação inteligente que vejo em poucos jogadores, de dar um toque e já sair pra receber. Coisa que antigamente ele fazia pouco, ele voltava muito para pegar a bola, conduzia muito, recebia faltas. Na frente do gol realmente ele tem uma tranquilidade que poucos têm, ele enxerga o gol, vê o canto livre e chuta ali — disse Taffarel.

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Campeão do mundo em 1994 e em 2002, quando foi capitão do penta, Cafu se colocou no papel de Carlo Ancelotti, que treinou o ex-lateral durante a época em que Cafu atuou no Milan, da Itália.

— Não é de um dia para o outro que o Ancelotti vai tomar uma decisão. Se eu fosse o Ancelotti, faria da mesma forma. Não é um jogo ou dois que vai mudar a ideia do que eu quero para a Seleção Brasileira. Ele já tem os nomes para a Seleção, já sabe com quem pode contar. O Neymar vem em uma evolução muito grande, é um cara importante, que pode fazer a diferença. O que temos de fazer é respeitar a ideia do nosso treinador, temos jogadores importantíssimos que podem ser convocados. O detalhe agora não é se ele vai ou não. É o que a Seleção vai fazer nesta Copa independentemente se o Neymar estará ou não. Óbvio que queremos o Neymar, mas é só a nossa opinião. É tudo o que o treinador está analisando há muito tempo. E dia 18 vocês vão ficar sabendo a decisão — tergiversou Cafu.

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A convocação de Carlo Ancelotti será na próxima segunda-feira (18), e está marcada para começar às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Você poderá acompanhar todos os detalhes no Lance!.