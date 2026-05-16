IA da Rodada #16: ferramenta projeta jogos do Brasileirão no fim de semana
Rodada começa neste sábado (15)
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O Lance! pediu ao Chat Gpt um palpite para cada jogo da 16ª rodada do Brasileirão, que tem início neste sábado (9) e acaba neste domingo (3), começando com Internacional x Vasco e terminando com Athletico-PR x Flamengo.
Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2018; Verdão assume liderança definitiva
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Palmeiras 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2007; estreia iluminada de Roni
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Fluminense 3 x 1 São Paulo no Brasileirão 2008; virada com hat-trick de Washington
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➡️ Vini Jr se pronuncia após término com Virgínia
Veja os palpites do Chat Gpt para a rodada do Brasileirão:
- Internacional 2 x 1 Vasco da Gama
O Inter costuma ser muito forte em casa e deve aproveitar a instabilidade defensiva do Vasco para conquistar os três pontos.
- Atlético-MG 2 x 0 Mirassol
Mesmo com possível rotação no elenco, o Galo tem mais qualidade técnica e favoritismo claro diante do Mirassol.
- Fluminense 1 x 1 São Paulo
Equipes vêm em momentos complicados na temporada e duelo deve ser equilibrado.
- Palmeiras 2 x 1 Cruzeiro
O Palmeiras deve controlar mais a posse e aproveitar o fator casa, mas o Cruzeiro vive boa fase e pode dificultar bastante.
- Santos 1 x 0 Coritiba
Jogo com cara de poucas chances, mas o Santos tende a crescer diante da torcida e arrancar vitória apertada.
- Bahia 2 x 2 Grêmio
Dois ataques perigosos e estilos ofensivos devem proporcionar um confronto aberto e movimentado.
- Botafogo 1 x 1 Corinthians
O Botafogo deve pressionar mais, mas o Corinthians costuma competir bem em jogos grandes e pode buscar o empate.
- Chapecoense 1 x 0 Remo
A Chape deve apostar na intensidade em casa para superar um Remo competitivo, mas irregular fora.
- Bragantino 2 x 1 EC Vitória
O Massa Bruta costuma acelerar bastante como mandante e deve encontrar espaços contra o Vitória.
- Athletico-PR 1 x 2 Flamengo
Promessa de grande jogo, mas o elenco mais qualificado do Flamengo pode fazer a diferença nos detalhes.
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