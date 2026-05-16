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IA da Rodada #16: ferramenta projeta jogos do Brasileirão no fim de semana

Rodada começa neste sábado (15)

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 16/05/2026
10:10
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Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)
imagem cameraTroféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)
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Lance! pediu ao Chat Gpt um palpite para cada jogo da 16ª rodada do Brasileirão, que tem início neste sábado (9) e acaba neste domingo (3), começando com Internacional x Vasco e terminando com Athletico-PR x Flamengo.

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➡️ Vini Jr se pronuncia após término com Virgínia

Veja os palpites do Chat Gpt para a rodada do Brasileirão:

    1.
  1. Internacional 2 x 1 Vasco da Gama
    O Inter costuma ser muito forte em casa e deve aproveitar a instabilidade defensiva do Vasco para conquistar os três pontos.
    2. 2.
  2. Atlético-MG 2 x 0 Mirassol
    Mesmo com possível rotação no elenco, o Galo tem mais qualidade técnica e favoritismo claro diante do Mirassol.
    3. 3.
  3. Fluminense 1 x 1 São Paulo
    Equipes vêm em momentos complicados na temporada e duelo deve ser equilibrado.
    4. 4.
  4. Palmeiras 2 x 1 Cruzeiro
    O Palmeiras deve controlar mais a posse e aproveitar o fator casa, mas o Cruzeiro vive boa fase e pode dificultar bastante.
    5. 5.
  5. Santos 1 x 0 Coritiba
    Jogo com cara de poucas chances, mas o Santos tende a crescer diante da torcida e arrancar vitória apertada.
    6. 6.
  6. Bahia 2 x 2 Grêmio
    Dois ataques perigosos e estilos ofensivos devem proporcionar um confronto aberto e movimentado.
    7. 7.
  7. Botafogo 1 x 1 Corinthians
    O Botafogo deve pressionar mais, mas o Corinthians costuma competir bem em jogos grandes e pode buscar o empate.
    8. 8.
  8. Chapecoense 1 x 0 Remo
    A Chape deve apostar na intensidade em casa para superar um Remo competitivo, mas irregular fora.
    9. 9.
  9. Bragantino 2 x 1 EC Vitória
    O Massa Bruta costuma acelerar bastante como mandante e deve encontrar espaços contra o Vitória.
    10. 10.
  10. Athletico-PR 1 x 2 Flamengo
    Promessa de grande jogo, mas o elenco mais qualificado do Flamengo pode fazer a diferença nos detalhes.
O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)
O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

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