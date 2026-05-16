IA da Rodada #16: ferramenta projeta jogos do Brasileirão no fim de semana

1 . Internacional 2 x 1 Vasco da Gama

O Inter costuma ser muito forte em casa e deve aproveitar a instabilidade defensiva do Vasco para conquistar os três pontos.



2 . Atlético-MG 2 x 0 Mirassol

Mesmo com possível rotação no elenco, o Galo tem mais qualidade técnica e favoritismo claro diante do Mirassol.



3 . Fluminense 1 x 1 São Paulo

Equipes vêm em momentos complicados na temporada e duelo deve ser equilibrado.



4 . Palmeiras 2 x 1 Cruzeiro

O Palmeiras deve controlar mais a posse e aproveitar o fator casa, mas o Cruzeiro vive boa fase e pode dificultar bastante.



5 . Santos 1 x 0 Coritiba

Jogo com cara de poucas chances, mas o Santos tende a crescer diante da torcida e arrancar vitória apertada.



6 . Bahia 2 x 2 Grêmio

Dois ataques perigosos e estilos ofensivos devem proporcionar um confronto aberto e movimentado.



7 . Botafogo 1 x 1 Corinthians

O Botafogo deve pressionar mais, mas o Corinthians costuma competir bem em jogos grandes e pode buscar o empate.



8 . Chapecoense 1 x 0 Remo

A Chape deve apostar na intensidade em casa para superar um Remo competitivo, mas irregular fora.



9 . Bragantino 2 x 1 EC Vitória

O Massa Bruta costuma acelerar bastante como mandante e deve encontrar espaços contra o Vitória.

