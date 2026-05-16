Emissora reacende tradição antiga de Copa e incentiva torcedores da Seleção

A Cazé TV convidou os torcedores brasileiros a voltar com uma tradição antiga, pintar as ruas de verde e amarelo antes da Copa do Mundo. A ação foi realizada no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, com artistas, moradores, crianças e torcedores.

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As artes foram conduzidas pelos artistas Carlos Eduardo e Laurinho, conhecidos por trabalhos urbanos ligados à cultura popular brasileira. Ao longo da programação da emissora durante este sábado (16), a Cazé TV irá incentivar torcedores ao redor do Brasil para pintar as suas ruas em apoio à Seleção Brasileira, pedindo para que eles mandem registros no WhatsApp oficial do canal.

Cazé TV incentiva torcedores a pintar as ruas (Foto: Divulgação/CazéTV)

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Juninho Paulista, ex-Flamengo, São Paulo e outros, opina sobre possível convocação de Neymar na Seleção

Para Juninho Paulista, é muito importante ter alguém com a "classe" de Neymar na Seleção Brasileira. Por isso, o ex-atleta afirmou que, caso o camisa 10 do Santos esteja bem, Ancelotti deve levá-lo.

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— Eu acho que a discussão entre o Neymar é se ele estaria preparado basicamente para ser como o cara. E o que ele está demonstrando agora é que sim. Então, ele está jogando os jogos pelo Santos, está criando o ritmo do jogo, que é o que estava faltando para ele. Então, eu espero que daqui até a convocação, ele também continue nesse ritmo. E aí, eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. Ele estando em campo, estando jogando, tecnicamente não tem nem que se discutir - afirmou Juninho.

Vale lembrar que Neymar está na pré-lista de convocados de Ancelotti. A última lista será apresentada pelo treinador italiano nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Juninho já foi, inclusive, coordenador da Seleção Brasileira.