Veja gol em Athletico-PR x Internacional: Viveros amplia Duelo é válido pela abertura do segundo turno para os times neste Brasileirão

O Athletico-PR está enfrentando o Internacional neste sábado (25), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, em duelo que abre o segundo turno para as duas equipes. Ambos buscam os três pontos para se colocarem em melhor posição no Brasileirão deste ano.

O Furacão ocupa a terceira colocação com 33 pontos e chega embalado pela vitória de virada por 2 x 1 sobre o São Paulo, fora de casa, resultado que confirmou uma das melhores campanhas entre os recém-promovidos da Série B.

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O Colorado, por sua vez, vive cenário oposto: estacionado na 14ª posição com 21 pontos, apenas um acima do Vasco, que abre a zona de rebaixamento, o Inter acumula tropeços e precisa reagir para não se complicar ainda mais.

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Gol de Viveros que amplia o placar

Confrontos diretos entre Athletico-PR e Internacional

O histórico recente favorece amplamente o Furacão neste duelo contra o time do sul. Na primeira rodada deste Brasileirão, o Athletico-PR venceu o Internacional por 1 x 0 no Beira-Rio, resultado que inaugurou uma campanha bem diferente para os dois lados. Que hoje, estão buscando por uma classificação em torneio continental, como a Libertadores e a Sul-Americana.

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Nos últimos cinco confrontos diretos pela Série A, o Athletico-PR conquistou quatro vitórias e empatou uma vez (2 x 2 no Beira-Rio, em agosto de 2024), sem nenhuma derrota neste recorte. Na Arena da Baixada, o cenário é ainda mais desfavorável ao Colorado: em abril de 2024, o Furacão venceu por 1 x 0, e em setembro de 2023 aplicou 2 x 1.

A última vitória do Internacional neste confronto aconteceu em novembro de 2022, quando o Colorado goleou por 2 x 0 em Porto Alegre.

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