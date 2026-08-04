Thiago Almada ainda não decide futuro e mantém Flamengo e River Plate na disputa
Agente do meia argentino confirma que o jogador ainda avalia as propostas
Na mira de Flamengo e River Plate, Thiago Almada ainda não definiu seu futuro. O meio-campista do Atlético de Madrid, que tem grandes chances de retornar ao futebol sul-americano nesta janela de transferências, recebeu propostas dos dois clubes, mas ainda não tomou uma decisão. Quem confirmou a informação foi Augustin Jimenez, empresário do jogador argentino.
Em contato com o jornalista Venê Casagrande, o representante afirmou que Almada ainda não definiu seu futuro.
"Thiago ainda não tomou uma decisão."
Diretor do Flamengo retorna da Argentina após reuniões por Almada
A declaração do empresário vai ao encontro do posicionamento de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Na madrugada desta terça-feira, o dirigente português desembarcou no Rio de Janeiro após se reunir com o representante de Almada.
Segundo Boto, o encontro teve como objetivo reafirmar o interesse do Rubro-Negro pelo jogador, mas também deixar claro que o Flamengo não participará de um leilão pelo atleta.
"O motivo da minha ida à Argentina não foi convencer o Almada, porque seria um absurdo eu precisar convencê-lo. Ele jogou aqui por seis meses e conhece a grandeza do Flamengo, assim como todos nós. O que fui dizer é que não entraríamos em leilões. O que já havíamos combinado permanece de pé, caso ele queira vir para o Flamengo. Pode vir o Almada, pode vir outro jogador ou pode não vir ninguém. Mas, se alguém vier, será nas condições que o Flamengo considera adequadas, e não por meio de leilões."
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Fora de Campo
Maestro Júnior critica José Boto, do Flamengo: 'Quero ver resultados'Há 2 minutos
Fora de Campo
Publicação de Arrascaeta agita torcedores do Flamengo: 'Vamos'Há 5 horas
Fora de Campo
PVC detona nota do Flamengo sobre o VAR: 'Não é sobre'Há 7 horas
Futebol Nacional
Tironi no Lance!: Palmeiras e Flamengo colocam futebol brasileiro sob suspeitaHá 9 horas
Flamengo
José Boto admite outras opções e aumenta expectativa por Luiz Henrique no FlamengoHá 14 horas
Flamengo
José Boto é realista sobre Almada no Flamengo: 'Não entraremos em leilões'Há 14 horas
Mais LANCE!